Lety Calderón da detalles sobre su salud tras foto con oxígeno

La reconocida actriz Lety Calderón preocupó a sus seguidores hace una semana al publicar una foto de ella en Instagram con una máscara de oxígeno. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos le preguntaron qué le pasaba, pero no fue sino recientemente, cuando ella contó detalles sobre su salud.

PUBLICIDAD

La icónica actriz de telenovelas mexicanas, escribió junto a su foto con oxígeno lo siguiente: “Aún sintiéndome mal estoy siguiendo mi plan alimenticio”. No dijo más nada, y todos quedaron con la inquietud de qué tenía.

Quien publicó este jueves que Calderón explicó en entrevista con el programa’ de primera mano’, que tuvo broncoespasmos. “ Tuve broncoespasmos que me ahogaban, me empezaba a ahogar espantoso, sobre todo en las noches ”, indicó. para luego detallar que después de haber padecido covid e influenza, sus pulmones han quedado muy sensibles.

“Lo que pasa es que yo he tenido covid varias veces, influenza, soy como un poco delicada de los pulmones, entonces claro, estar en casa te toma una semana o quince días en recuperarte y a lo mejor en un hospital te toma dos o tres días”, expuso.

Lety Calderón decidió pasar tratamiento en casa

Lety Calderón contó que le recomendaron hospitalización, pero que ella se negó y prefirió hacer tratamiento en su casa por su hijo Luciano, ya que Carlo sigue en Canada.

“ La cosa es que no puedo, las amas de casa me comprenderán, las que somos mamás me comprenderán que no podemos dejar tan fácilmente nuestras casas, nuestros hijos para irte a un hospital ”, refirió.

Indicó que cada vez se siente mejor y que ya ha dejado varios medicamentos, aunque sigue con algunos síntomas de tos.

“Cada vez me siento mejor, pero tengo la teoría de que en las tardes, por alguna razón, uno comienza a sentirse mal. Todas las mañanas digo que me siento mejor, pero en las tardes pienso: ‘Me estoy muriendo’”, manifestó.