“Tiene mucha fe”, actor Eric del Castillo se recupera satisfactoriamente tras ser operado

El reconocido actor mexicano Eric Del Castillo, de 90 años, tuvo que ser hospitalizado debido a un dolor de espalda tan fuerte que puso en riesgo su movilidad, lo que ameritó una intervención quirúrgica.

Verónica Del Castillo, hija del actor, contó cómo estopa el artista en entrevista a Maxine Woodside, replicó People en Español.

“ Estoy aquí en su habitación esperando que lo trasladen desde la sala de recuperación. Hablé con él, y el doctor Víctor Sandoval, quien lo operó, me aseguró que todo salió bien ”, dijo su hija.

Eric del Castillo quedó afectado de la columna por una caída que sufrió en 2021, y la cual le produjo una fisura en el hueso.

Verónica compartió que su padre visitó a un cardiólogo antes de la operación, y que le detectaron una ligera arritmia, pero también señaló que su presión arterial estaba sorprendentemente saludable para alguien de su edad.

“Él está súper tranquilo desde ayer. Lo llevé con el cardiólogo, quien mencionó que tenía una leve arritmia, pero también dijo que su presión es de un muchacho de 20, así que está superbien”, expresó la mujer.

Indicó que su padre debe permanecer en reposo durante algunos días, y confían en que seguirá muy bien porque él está de muy buen ánimo. “ Siempre ha sido muy confiado, tiene mucha fe. He puesto a toda la familia en oración y estamos tranquilos gracias a Dios ”, manifestó su hija.

Eric del Castillo y sus antecedentes de salud

Eric del Castillo con su esposa y su hija, la actriz Kate del Castillo

Eric del Castillo es todo un ícono de la actuación. Sus telenovelas y películas han dejado huella en toda una generación, por lo que ahora sus seguidores no pierden pista de su estado de salud, y le desean lo mejor.

El actor confesó que ha estado perdiendo la visión por una degeneración macula r, que se manifiesta después de los 60 años. Contó que es hereditario porque su madre lo tenía.

“Me duele un poquito más cada día y es que también hay medicinas para el dolor, pero me aguanto lo más que pueda porque también tanta anestesia le hace mal al hígado… Cuando podían haberme operado y haber quedado mucho mejor, no lo hice, entonces ya no hay nada que hacer, más que tomar vitaminas para tratar de detenerla”, contó Eric, quien no ocultó su pesar al respecto, relatando que ha llorado por eso, pero trata de no pensar en lo que tiene, sino en ser optimista.

“Claro que me afecta, no puedo ir al teatro, no puedo leer, no puedo escribir; dependo de otras personas para que lean lo que dice mi teléfono. En fin, sí estoy sufriendo eso, pero no quiero pensar en eso, quiero ser optimista”, manifestó.