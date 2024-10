Para su cumpleaños número 44, Kim Kardashian recibió un regalo único y algo peculiar de su hija mayor, North West: un collar de diamantes con un grabado que dejó a más de uno sorprendido. En lugar de optar por una frase tradicional, el collar de plata llevaba inscrito “Skibidi Toilet”, una referencia a una serie web de YouTube que ha ganado popularidad entre los más jóvenes.

PUBLICIDAD

Kardashian no tardó en compartir el insólito regalo con sus seguidores a través de sus historias de Instagram el lunes. “North me regaló este collar de diamantes que dice SkibidiToilet. Wow,” c omentó con una risa, mostrando el reluciente collar que tenía una placa de plata grabada con esa frase en la parte frontal y, en la parte trasera, un mensaje de amor firmado por North con la fecha “10/21/24″.

¿Por qué se viralizó el collar que le regaló North a su mamá Kim Kardashian?

El grabado hace referencia a la serie de YouTube Skibidi Toilet, creada por Alexey Gerasimov en su canal DaFuq!?Boom! que narra una extraña guerra entre inodoros con cabezas humanas y personajes con dispositivos electrónicos como cabezas . La serie, aunque popular entre los jóvenes, sorprendió a Kim, quien entre risas respondió a su hija, “¿Porque me encanta Skibidi Toilet? ¿De verdad?”.

Un regalo original (Agencias)

North, de 11 años, también preparó un pastel de cumpleaños para su mamá, decorado en blanco y con las palabras “Feliz Cumpleaños Mamá” en glaseado rosa. La celebración fue familiar, y los hermanos menores de North, Saint (8 años), Chicago (6 años) y Psalm (5 años), también se unieron para festejar a su madre. La sorpresa incluía una muestra de amor que encantó a Kim: globos blancos y rosados con fotos y notas personalizadas de cada uno de sus hijos.

Kim mostró los globos y comentó emocionada: “Miren lo que Chi Chi y los niños hicieron para mí. Hicieron globos con mensajes y fotos de cada uno de nosotros”. Algunas de las notas decían: “Eres una flor para mí”, “Eres la mejor mamá del mundo” y “Eres fuerte”.

Kim expresó su gratitud diciendo: “Amo esto, son tan lindos”. El día del cumpleaños, Kardashian lució un elegante vestido nude de Diesel, acompañado de un collar menos controvertido que el de North: una cruz con enormes diamantes en forma de pera. También disfrutó de un segundo pastel de cumpleaños, esta vez de chocolate, decorado con un calendario que tenía el 21 de octubre marcado con glaseado en honor a su día especial.