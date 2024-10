Joey Fatone de NSYNC se une a obra en Broadway y cantará canciones de los Backstreet Boys

Joey Fatone, exmiembro de NSYNC, está listo para regresar a Broadway tras 20 años de ausencia. El cantante y actor de 47 años se unirá al elenco del musical nominado al Tony, & Juliet, a partir del 21 de enero de 2025, para una participación limitada de nueve semanas que finalizará el 16 de marzo. Fatone reemplazará a Paulo Szot en el papel de Lance, un personaje clave en la obra que ha encantado a los fanáticos.

El proyecto es particularmente significativo para Fatone, ya que & Juliet presenta música del prolífico productor Max Martin, responsable de varios de los éxitos de NSYNC, como “I Want You Back”, “Tearin’ Up My Heart” y “It’s Gonna Be Me”. Sin embargo, en esta ocasión, Fatone no interpretará canciones de su propia banda, sino éxitos de sus antiguos competidores, los Backstreet Boys. Durante su actuación, Joey cantará “Everybody” y “Shape of My Heart”, dos de los clásicos más reconocidos del grupo rival de los 90.

A pesar de la rivalidad entre NSYNC y Backstreet Boys durante el auge de sus carreras, Fatone no pudo evitar expresar su entusiasmo. “Estoy emocionado de unirme al elenco de & Juliet! No puedo esperar para salir al escenario y cantar las increíbles canciones de Max Martin. Y sí, sé que incluso cantaré algunas canciones de los Backstreet Boys. Aunque mi lealtad está con NSYNC, ellos también tienen bangers”, dijo en un comunicado emitido el 22 de octubre, cuando se anunció oficialmente su incorporación.

La rivalidad entre ambas bandas es ya cosa del pasado, y Fatone ha fortalecido lazos con miembros de los Backstreet Boys. De hecho, a principios de este año, viajó por todo Estados Unidos junto a AJ McLean en su gira conjunta A Legendary Night, en la que rememoraron sus días de gloria en la música pop y deleitaron a los fanáticos con coreografías icónicas. El regreso de Fatone a Broadway coincide con el inicio del tercer año de & Juliet en cartelera.

El musical plantea una divertida reinvención del clásico Romeo y Julieta, imaginando lo que habría ocurrido si Julieta hubiera sobrevivido y encontrado una nueva oportunidad de vivir y amar bajo sus propios términos. La historia fue escrita por David West Read, conocido por su trabajo en Schitt’s Creek, y está acompañada por una banda sonora que incluye canciones interpretadas por grandes estrellas como Katy Perry, Britney Spears, Bon Jovi, Ariana Grande y muchos más.