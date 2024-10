Aseguran que Angelina Jolie no está saliendo con el rapero británico Akala

Angelina Jolie ha vuelto a estar en el centro de rumores sobre su vida amorosa, esta vez vinculada al rapero británico Akala, cuyo verdadero nombre es Kingsley James McLean Daley. Sin embargo, una fuente cercana a la actriz ganadora del Oscar ha aclarado en exclusiva a PEOPLE que Jolie, de 49 años, no está saliendo con Akala, de 40 años.

Según la fuente, “Angelina es simplemente amiga cercana de Akala y de su pareja”. Además, subraya que la pareja de Akala ha estado presente en todos los eventos a los que han asistido juntos recientemente.

El informe de PEOPLE llega después de que varios medios de comunicación insinuaran una relación entre Jolie y Akala. A lo largo del año, se les ha visto en varias ocasiones juntos, incluyendo la salida de un hotel en Venecia durante el Festival de Cine de Venecia en agosto, lo que avivó los rumores. Sin embargo, la fuente insiste en que no hay nada más allá de una amistad y que Angelina sigue centrada en su familia. “Ella no está saliendo con nadie en este momento”, añadió.

No es la primera vez que la fuente cercana a Jolie desmiente estas especulaciones. En mayo, In Touch había informado que la actriz llevaba más de un año saliendo en privado con el rapero, pero este rumor fue rápidamente desacreditado por fuentes cercanas a ambos. Además, en ese momento se aclaró que Jolie y Akala comparten una amistad que se remonta a varios años, basada en intereses comunes relacionados con causas sociales y humanitarias.

Akala, además de su carrera musical con cinco álbumes y varios EPs desde principios de los 2000, es un autor destacado. En 2019, publicó el libro de no ficción Natives: Race & Class in the Ruins of Empire, donde aborda temas de raza y clase en el contexto del Imperio Británico. Jolie y Akala han colaborado en múltiples proyectos que abordan temas de derechos humanos y otros problemas globales. “Angie habla muy bien de él”, añadió una fuente.

Recientemente, Angelina Jolie estuvo en Londres para el estreno en el Festival de Cine de Londres de su nueva película Maria, donde interpreta a la famosa cantante de ópera del siglo XX, Maria Callas. La película ha recibido críticas positivas y estará en cines selectos el 27 de noviembre, antes de su estreno en Netflix el 11 de diciembre. Así, mientras la actriz sigue siendo una figura pública de gran interés, parece que por ahora, su vida amorosa no es parte de las historias que ella busca protagonizar.