Nacho contó cómo se convirtió al cristianismo y dijo que Dios es su “Premio Mayor”

El cantautor venezolano Nacho contó cómo se convirtió al cristianismo al punto de que en la actualidad, siente que Jesús es su felicidad y Su “Premio Mayor”. Así lo relató por medio de un video en el que destacó que su pareja Melany Mille ha sido canal para su fe.

El famoso intérprete de ‘Niña Bonita’, ‘Andas en mi cabeza’ y ‘Báilame’ contó que su experiencia con Jesús comenzó en el 2019 y se afianzó en el 2020 con la pandemia. Antes de eso, no hubo un año que pasara sin premiaciones latinas por su música, obtuvo tantas, que tuvo que hacer un pequeño edificio para guardarlas, sin embargo, sentía que ya era como guardar algo más, ahora reconoce que “eso no venía cargado del verdadero propósito”.

“ En 2019 Dios empieza a querer darme lecciones, a guiarme, y a formar un nuevo ser humano en mí, pero uno no lo entiende de una vez, uno simplemente siente que son ataques y no sabes de dónde vienen. En el 2020, nos vamos a Venezuela y nos agarra la pandemia allá. No me tomé muy bien el tema de la pandemia, me afectó emocionalmente y me separé de la música. Empecé a tener la ausencia de eso a lo que estaba acostumbrado ”, contó Nacho.

Compartió que después de cinco años, empezó a ver cómo otros ganaban más premios que él y empezó a sentirse frustrado. “Mi esposa me decía: ‘Ese no es el premio importante de la vida, el premio más importante de la vida es el que te dio Jesús’, y yo no lo entendía, lo vengo entendiendo ahorita”, dijo.

Nacho y su conexión con Jesús

Nacho expresó que después “empiezo a tratar de tener mi conexión con Jesús y empiezo a pedirle que me hable, que quería oírlo”.

Expuso que un día, fue al estudio para hacer música, y al escribir la primera línea de una canción, empieza a surgirle más letra, pero una diferente a lo que él estaba acostumbrado a escribir, así que dijo a los músicos que estaban con él: “Estoy sintiendo algo raro y el contenido que está llegando a mi corazón y a mi mente es completamente distinto a esa primera línea”. La primera línea decía de aprender a decir que no, pero a medida que escribía, cambió a “es momento de decir que sí, ya no le vuelvo a decir que no, pero ¿A quién?”, dando entender que ahora el sí en su vida es para Jesús. Así nació la canción ‘Amén’.

“ Estoy entendiendo la frustración de la que mi esposa me hablaba y decía que ya no necesitaba eso para ser feliz, que esa no es la felicidad. Ya entendí que, que Tú (Dios) me diste el Premio Mayor, que no necesito más nada, y esta canción (Amén) la voy a sacar en honor al regalo que Tú me diste ”, refirió.

Indicó que cuando ya no le importaban los premios, ‘Amén’ ganó un Premio Dove.