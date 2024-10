Revelan el cóctel de drogas que Liam Payne tenía en su cuerpo al morir

Los estudios forenses determinaron que Liam Payne tenía un cóctel de drogas en su torrente sanguíneo al morir el pasado 16 de octubre cuando cayó del tercer piso del hotel donde se hospedaba en Buenos Aires, Argentina.

Los informes revelaron que el ex integrante de One Direction, quien cayó inconsciente del balcón, tenía en su sistema cocaína rosa, conocida como Tusi, así como una combinación tóxica de metanfetamina, ketamina, benzodiazepina y éxtasis , reseñó New York Post citando a la cadena ABC News.

Los resultados de los estudios toxicológicos ratifican que Payen, de 31 años, consumió lo hallado en la habitación del hotel donde se hospedaba. En el sitio, todo desordenado, encontraron una tubería de aluminio improvisada para consumir sustancias estupefacientes, un polvo blanco regado, cajas de jabones, clonazepam y demás objetos.

Minutos antes de su fallecimiento, el gerente del hotel llamó al 911 alertando sobre un huésped que estaba alterado tirando y rompiendo cosas en su habitación. Alertaban a los organismos de seguridad porque temían que atentara en contra de su vida.

Se dice que unas horas antes de su deceso, estaba acompañado por dos mujeres, presuntamente prostitutas, y que discutió con una de ellas por dinero.

Por ahora, es un misterio si Liam Payne saltó intencionalmente para suicidarse o si cayó al vacío por su inconsciencia debido a las sustancias. A pesar de la sustancias en su cuerpo, su causa de muerte fue una hemorragia por los politraumatismos tras su caída.

La vida de Liam Payne no fue fácil durante sus últimos años, ya que luchaba contra la ansiedad y depresión, además de su adicción al alcohol y las drogas.

Page Six reseñó que según una fuente, el artista había estado pasando por episodios de comportamiento destructivo. “Liam había estado atravesando períodos de comportamiento destructivo durante mucho tiempo. Él hablaba abiertamente de sus problemas , pero a veces intentaba restarles importancia. Sus demonios eran mucho peores de lo que dejaba ver”, dijo el informante.

El mismo cantante llegó a revelar en su canal de Youtube, que estuvo en rehabilitación.

Días después de su deceso, su padre Geoff Payne fue a Buenos Aires para reconocer su cadáver y gestionar lo concerniente a su repatriación.

Celebrity Nerth Worth refirió que el cantante dejó una fortuna con un patrimonio aproximado de 70 millones de dólares. Hasta el momento, el único heredero directo que se le conoce es su hijo de siete años. No se sabe, si dejó testamento.