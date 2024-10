Películas de Timothée Chalamet para maratonear el fin de semana

Timothée Chalamet se ha convertido en uno de los actores más destacados de su generación, conocido por su talento y versatilidad en una amplia gama de papeles. Si estás buscando una maratón de películas para disfrutar este fin de semana, aquí te dejo algunas de sus mejores cintas que no te puedes perder.

1. Call Me by Your Name (2017)

Dirigida por Luca Guadagnino, esta película lanzó a Chalamet al estrellato. Interpretando a Elio, un joven que se enamora de Oliver (Armie Hammer) durante un verano en Italia, Chalamet ofrece una actuación conmovedora y auténtica que le valió una nominación al Oscar. La cinta es perfecta para quienes buscan una historia de amor emotiva y visualmente hermosa.

2. Lady Bird (2017)

En este aclamado film de Greta Gerwig, Chalamet interpreta a Kyle, un joven que forma parte de la vida de Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan). Aunque su papel es secundario, su carisma y energía se destacan, ofreciendo una faceta más ligera y juvenil. La película es ideal para quienes disfrutan de las historias coming-of-age.

3. Dune (2021)

Si eres fanático de la ciencia ficción y las épicas cinematográficas, Dune, dirigida por Denis Villeneuve, es la elección perfecta. En el papel de Paul Atreides, Chalamet nos lleva a un futuro distante lleno de intriga política y batallas por el control del planeta Arrakis. Su interpretación es cautivadora y demuestra su capacidad para liderar grandes producciones.

4. Little Women (2019)

Otra colaboración con Greta Gerwig, esta adaptación del clásico literario muestra a Chalamet como Laurie, el amigo cercano de las hermanas March. Con una actuación encantadora y nostálgica, Timothée aporta ternura y emoción a la historia, haciendo de esta película una opción ideal para una tarde relajante.

Estas cuatro películas ofrecen un recorrido por distintos géneros y estilos, mostrando la versatilidad de Timothée Chalamet. ¡Prepara las palomitas y disfruta de un maratón cinematográfico este fin de semana!