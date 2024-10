Jennifer López habría engañado con Sean “Diddy” Combs a su primer esposo

Esta información fue afirmada por nada más y nada menos que, Ojani Noa, el primer esposo de la Diva del Bronx, “has creado cosas falsas de mí”.

Jennifer López no acaba de levantar cabeza. Mientras trata de resolver el engorroso divorcio de Ben Affleck que, según parece, podría alargarse meses e incluso años por no haber firmado un acuerdo prenupcial, la diva del pop tiene que seguir haciendo frente a su pasado amoroso.

Recordemos que el matrimonio con Affleck no era el primero para JLo. La cantante del Bronx se ha casado hasta en cuatro ocasiones y ahora ha sido su primer esposo, el cubano Ojani Noa, el que ha aprovechado la ocasión para volver a salir a escena y arremeter contra su ex pareja.

En una entrevista con Despierta América, Ojani no ha tenido reparos en compartir detalles sobre su relación con la cantante y ha mostrado además su apoyo a Ben Affleck tras el divorcio, con quien al parecer se siente bastante identificado.

El primer esposo de JLo habló de los enfrentamientos legales a los que se tuvo que enfrentar con la cantante y actriz en el pasado y reveló que parte de la culpa de su separación la tuvo Sean “Diddy” Combs.

“Parte de ese divorcio fue por culpa de Diddy”, aseguró Ojani, desvelando además cómo Jennifer López conoció al polémico rapero. “Cuando Sony vino y le pagó la millonada que le pagó, ahí estaba Puffy, que iba a ser uno de los productores de varios temas del primer disco On The 6. Ahí fue donde empezaron los engaños, las mentiras, la separación...”, confesó el ex de JLo.

“Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurante y ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum. Yo cuando podía me iba para estar con ella. Ahí, en esa distancia, en esa separación, fue donde empezaron los engaños”, añadió Ojani.

El ex de Jennifer López alegó además que la sombra de su matrimonio fallido con la diva del Bronx le sigue persiguiendo y que la cantante y actriz habría intentado sabotearlo en varios trabajos.

“Yo le preguntaría a Jennifer: ¿qué fue lo que te hice para que me hayas llevado a la corte, me has acusado, has mentido, has creado cosas falsas de mí y has llamado a varias compañías de trabajo para que me echen y a diferentes networks de televisión para que no me den trabajo. ¿Por qué, si no te he hecho nada?”, exigió ante las cámaras el ex de JLo. “Que diga la verdad, que diga todo lo que ha pasado”, concluyó.