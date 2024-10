Esto dijo Angela Aguilar sobre su relación con Nodal, “no conocen ni el 5% de la historia”

La cantante ha dicho que, las historias que se difunden en los medios no son del todo ciertas y ella y Nodal nunca le rompieron el corazón a nadie.

Han sido muchas las cosas que se han dicho de Ángela Aguilar y Christian Nodal desde que dieron a conocer su noviazgo y posterior matrimonio.

Desde que fue una traición a Cazzu, anterior pareja del cantante, hasta que fueron insensibles por gritar su amor a los cuatro vientos. Ninguno de los dos ha hablado al respecto ni dado explicaciones al mundo. Hasta ahora.

Ángela, quien acaba de hacer su primera alfombra roja con Nodal, concedió una entrevista para charlar sobre su trabajo musical y su vida. Cuando fue preguntada sobre el revuelo de su relación, contestó sin pelos en la lengua y dejó claros unos cuantos puntos.

“No es la historia que los medios están divulgando y no siento que, en este punto de mi vida, tenga que explicar nada a nadie”, empezó diciendo. “Están convirtiendo en villanos a las personas y haciéndoles quedar mal, no están poniendo a los personajes donde deberían, no conocen ni el 5% de la historia”, comenzó.

Lo tiene asumido, con la fama y su profesión, siempre tuvo claro que venía todo este bullicio en el paquete, así que lo acepta. Lo que no le parece bien es que se digan cosas que no son, y en su historia con Nodal, asegura, se han dicho demasiadas mentiras.

“Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos, unidos y en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia muy tranquila... Todas las partes involucradas sabían lo que estaba pasando. Nosotros lo compartimos porque somos figuras públicas, porque no solo es tu relación sino también con el mundo. Respeto mucho a mi esposo y todo lo relacionado con él”, agregó.

Sus ojos brillan cuando habla de Nodal con quien, por cierto, no solo sigue en plena luna de miel, sino que también prepara grandes sorpresas. “Estamos trabajando en algo juntos, ahorita la vida es tan maravillosa, con tal y que apague mi teléfono, puedo disfrutar lo maravillosa que es la vida”, dijo con una gran sonrisa.

Una curva en su rostro que también se debe a su éxito rotundo en lo musical. Su disco Bolero está nominado a Álbum del Año en los Latin Grammy y no podría estar más orgullosa y feliz. “Nunca pensé que iba a ser Ángela yendo a los Grammys por Ángela. Y sucedió”, concluyó emocionada y festejando el poder de las mujeres en la música.