Mario Bezares, ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, ha sido el centro de atención en los últimos días, pero no solo él, sino también su esposa, Brenda Bezares. En redes sociales, usuarios han criticado fuertemente a Brenda por estar constantemente presente en las entrevistas y apariciones mediáticas de Mario, señalando que su presencia es excesiva y que parece querer aprovechar la fama y exposición de su esposo.

Algunos incluso la han comparado con Florinda Meza, la viuda de Roberto Gómez Bolaños, sugiriendo que busca mantenerse en el foco mediático.

Mario Bezares defiende a su esposa de las críticas: “Pelear con esas personas es desgastarse”

Ante estos comentarios, Mario, conocido popularmente como “Mayito”, ha respondido con serenidad. Durante una emisión de su podcast familiar, comentó: “Yo creo que el hate alimenta completamente las redes. Personas que no conocemos y que tiran hate, automáticamente se convierten en fans nuestros, porque están ocupados observando qué estamos haciendo”.

Además, enfatizó que no vale la pena entrar en discusiones con estas personas: “Pelear con esas personas es desgastarse y desgastar energía. Pelear con alguien que no está presente no nos lleva a nadie”.

La familia Bezares, por su parte, ha decidido no prestar atención a las críticas y mantenerse enfocada en vivir este momento de éxito y plenitud. Mostrándose auténticos y unidos, aseguran que no dejarán que los comentarios negativos afecten su relación y su manera de disfrutar esta etapa en la vida de Mario. Para ellos, lo más importante es compartir juntos esta experiencia y seguir adelante, haciendo caso omiso a las críticas.