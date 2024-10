“No hay nada que hacer”, actor Eric del Castillo sigue perdiendo la visión

A sus 90 años, el actor Eric del Castillo confesó que está perdiendo la visión y que no ha sido fácil porque no puede hacer cosas que hacía antes y le ha tocado depender de otras personas.

People en Español reseñó que el artista mexicano, quien durante su larga trayectoria, ha regalado grandes momentos al público con sus numerosos personajes en películas, teatro y telenovelas, dijo que está sufriendo por la enfermedad que le está quitando la visión, pero que trata de ni pensar en eso, y de ser optimista.

“ Me duele un poquito más cada día y es que también hay medicinas para el dolor, pero me aguanto lo más que pueda porque también tanta anestesia le hace mal al hígado… Cuando podían haberme operado y haber quedado mucho mejor, no lo hice, entonces ya no hay nada que hacer, más que tomar vitaminas para tratar de detener la”, contó Eric del Castillo a los medios de comunicación, según publicó el citado portal.

Eric del Castillo y su patología

Eric del Castillo dijo que la pérdida de la vista es porque tiene degeneración macular, que es la principal causa de pérdida de visión en personas mayores de 60 años, y que afecta la visión central.

Confesó que ha llorado porque ya no puede las fotos de sus hijas cuando eran niñas y porque necesita ayuda para hacer muchas de sus labores diarias.

“Claro que me afecta, no puedo ir al teatro, no puedo leer, no puedo escribir; dependo de otras personas para que lean lo que dice mi teléfono. En fin, sí estoy sufriendo eso, pero no quiero pensar en eso, quiero ser optimista”, manifestó.

Admitió que por su edad ya está “de salida”, pero que no le tiene miedo a la muerte porque no ha sido mala persona. “Pienso que ya voy de salida, sí, por la edad, pero no le tengo miedo [a la muerte] tampoco… No he llevado una vida desordenada, no le he hecho daño a nadie a propósito, a veces uno hace daño a las personas sin proponértelo, no le he entrado a las drogas jamás, pues una vida saludable”.