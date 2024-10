Ben Affleck sabe que Jennifer Lopez hablará “para siempre” de su divorcio

Recientemente, Jennifer Lopez dio una entrevista contando lo “triste” que ha sido el proceso de su divorcio con Ben Affleck, por lo que ahora un informante reveló que el actor sabe que ella “siempre” hablara de su ruptura, y esto es algo que él está dispuesto a tolerar, hasta cierto límite, ya que prefiere que se guarden los detalles íntimos de su relación.

La fuente contó a Daily Mail que Ben Affleck estaba consciente que Jlo iba a hablar de su relación y divorcio, ya que está consciente sobre la forma de ser de la cantante y actriz, quien suele hablar de su vida ante los medios. Sin embargo, nunca imaginó que lo haría tan pronto.

“ Ben sabe que ella hablará de la ruptura para siempre, pero no recibió un aviso de que ella iba a hablar sobre su relación, pero asumió que eventualmente sucedería. (El divorcio) es parte de su vida tanto como cualquier otra cosa, nunca se va a alejar de ella ”, dijo el informante, quien incluso afirmó que el también productor estaba seguro de que Jennifer Lopez iba a “capitalizar” su divorcio.

Supuestamente, Ben está consciente de que cada quien tiene su forma de lidiar con las circunstancias en su vida, y por eso, de algún modo, está dispuesto a soportar que Jlo hable de su separación, por si eso la hace sentir bien.

“La gente lidia con la pérdida y la ruptura a su manera, y esto es lo que Jen tuvo que hacer y Ben tiene que aceptarlo”, expresó la fuente, quien sin embargo, acotó que a Ben “le gustaría guardar algunas cosas para sí mismo, especialmente los detalles importantes sobre su relación”.

Esto es lo que dijo Jennifer Lopez sobre su divorcio con Ben Affleck

¿Qué dijo Jennifer Lopez sobre su divorcio con Ben Affleck? Jlo habló recientemente sobre divorcio de Ben Affleck en entrevista con la revista Interview. Admitió que en el proceso, se sintió “sola, extraña, asustada, triste y desesperada”.

Expuso que la ruptura le dio conciencia de que no había superado el hecho de buscar la felicidad en otra persona. “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar”, dijo.

Manifestó que “ahora lo entiendo de una manera mucho más profunda, lo que no significa que no cometeré errores en el futuro, pero de nuevo, cuando toda tu casa explota, estás ahí parado en los escombros pensando: ¿Cómo puedo evitar que eso vuelva a suceder?”.