“Tuve que aprender”, ex de Travis Kelce da un consejo a Taylor Swift

La estrella de la NFL Travis Kelce y la cantante Taylor Swift son una de las parejas más famosas en la actualidad. La romántica fusión de ambos entre lo artístico y el deporte ha ocupado titulares en la prensa de espectáculos, que junto a sus fans, siguen cada detalle de su relación. Aunque muchos están al pendiente de lo que pasa entre ellos, también vale la pena chequear lo que dicen sus exs, por lo que en este momento, resaltan las palabras Kayla Nicole, ex del futbolista, quien parece haber dado unos cuantos consejos a la cantautora estadunidense.

Kayla tuvo una relación amorosa de cinco años con Travis Kelce. Comenzaron su romance en el 2017, terminaron y volvieron varias veces, hasta que en 2022, su ruptura fue definitiva.

La comentarista y analista deportiva reflexionó en el podcast de Angel Reese sobre su relación con Kelce y pronunció varias frases, que a juicio de algunas parece ser un consejo para su pareja actual.

Según The Mirror, destacó en el podcast que al estar en una relación con una estrella, la persona tiende a verse atrapada en los sueños de ese otro, y tiende a descuidar sus propios objetivos. Además, contó que algo que aprendió desde el principio, es que la relación podría terminar “mañana”.

“ Es realmente fácil quedar atrapado en su sueño, su visión de su vida. Algo que tuve que aprender desde el principio fue que la relación podría terminar mañana y ¿Qué tienes? En ese momento, era una relación de larga distancia, iba de ida y vuelta ”, expresó.

La comentarista, de 32 años, relató que por su relación con Travis Kelce, ella no se ocupó en tener sus propios bienes, ya que confiaban en que se iban a casar. Por eso, cuanto terminaron definitivamente, fue que ella creó conciencia en que no había trabajado para su propios cosas.

“ Estaba entre apartamentos y pensé ‘es genial, nos vamos a casar y me voy a mudar a la casa, realmente no necesito un apartamento’... Rompimos, mi contrato de arrendamiento había terminado, mi contrato de arrendamiento de mi automóvil había terminado todo al mismo tiempo ”, expuso.

Ahora, aprendió que sin importar si tiene pareja o a quién tenga como pareja, ella debe tener su sitio propio y su auto propio. “Desde ese momento en el futuro era como si no me importara con quién saliera, siempre voy a tener mi propio lugar, mi propio auto. Apoyar su carrera y priorizar mis propios objetivos”, fue su aprendizaje.

Ex de Travis Kelce y su afectación por la fama de él

Kayla Nicole contó que de alguna manera sí le afectó el nivel de fama de su ex, en el sentido de que tanto durante su relación, como tras la separación, todo el mundo opinaba, pero nadie sabe realmente lo que pasa puertas adentro.

“Detrás de las puertas cerradas, la parte más difícil es perder a un compañero, un mejor amigo, hablando todos los días. Luego arrojas las redes sociales. Estaría mintiendo si dijera que ese nivel de odio y caos en línea no me impactó, incluso hasta el día de hoy… Podrías ir a mis publicaciones más recientes y la gente debatiría por qué no valgo nada. No tiene nada que ver conmigo. Creo que hay algo en ese nivel de fama que atrae a los locos, lo cual es desafortunado porque no creo que haya hecho nada para justificar ese tipo de reacción violenta”.

Además, indicó que durante su romance con él, ella era muy amiga de las novias y esposas de otros jugadores de los Chiefs, pero ahora, no es igual.