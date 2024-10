¿Se acabaron las ‘Chicas Súper Ponedoras’? Gala Montes lo aclara

En los últimos días, el grupo “Las Chicas Súper Ponedoras”, conformado por las actrices Gala Montes y Briggitte Bozzo, ha sido el centro de atención debido a rumores sobre una posible separación. Todo comenzó cuando Bozzo realizó comentarios en redes sociales que aludían a la actitud de Montes hacia su estilista, lo que provocó especulaciones sobre tensiones entre las integrantes.

PUBLICIDAD

Gala Montes, en respuesta, aclaró que lo ocurrido fue un malentendido y que no existe un conflicto real que ponga en riesgo la continuidad del grupo. Durante una entrevista, Montes explicó que, aunque hubo un desacuerdo, esto no significa el fin de “Las Chicas Súper Ponedoras”. Además, subrayó que la amistad y la relación profesional con Bozzo se mantienen firmes a pesar de lo sucedido.

¿Se acabaron las ‘Chicas superponedoras’? Gala Montes lo aclara

“Ella me dijo: ‘nunca te voy a abandonar’. Ella me lo dijo, y habrá ‘chicas súper ponedoras’ para rato. Si hubiera un conflicto, se los haría saber y les diría ‘hasta aquí’, pero la verdad es que hay tantos momentos bonitos y tantas cosas buenas para mí que yo me quedo con lo positivo”, declaró Montes.

Por su parte, Briggitte Bozzo también expresó su disposición a continuar trabajando con Montes, señalando que las diferencias entre ellas no afectarán sus proyectos en conjunto. Ambas actrices han manifestado su compromiso de seguir colaborando y fortaleciendo su amistad para avanzar en sus carreras y en los planes del grupo.

“Gala no está molesta. Hablamos ayer en la noche, literal, después de todo su problema viral. Hablamos por teléfono y nos dijimos: ‘Te quiero, te adoro, nos vemos pronto’”, aclaró.

A pesar del escándalo, “Las Chicas Súper Ponedoras” han reafirmado su unión y su determinación de seguir adelante con sus proyectos artísticos. Los fans del grupo pueden estar tranquilos, ya que, según las declaraciones de Montes y Bozzo, no hay planes de separación en el futuro cercano. La controversia ha servido como un recordatorio de la importancia de la comunicación y el manejo adecuado de los malentendidos en las relaciones personales y profesionales.

“Las Chicas Súper Ponedoras” seguirán activas en el ámbito artístico y, a pesar de las dificultades, sus integrantes están comprometidas a trabajar juntas para cumplir con las expectativas de sus seguidores. El grupo no solo continuará, sino que buscará fortalecerse y evolucionar en medio de las adversidades.