En una reveladora autobiografía titulada From Here to the Great Unknown, Lisa Marie Presley compartió un desgarrador relato sobre su hijo Benjamin Keough, quien falleció a los 27 años en 2020. La decisión de mantener su cuerpo en casa en lugar de enviarlo a la morgue revela la profunda conexión entre madre e hijo, así como la necesidad de despedirse de una manera significativa.

En el libro, escrito por su hija Riley Keough, se narra que, después de la muerte de Benjamin, Lisa Marie recibió la opción de cuidar el cuerpo en su hogar. “Nos dijeron que si podíamos ocuparnos del cuerpo, podríamos tenerlo en casa, así que ella lo mantuvo en nuestra casa durante un tiempo sobre hielo seco”, escribió Keough. Esta decisión, aunque inusual, le permitió a Lisa Marie despedirse de su hijo de una forma íntima, similar a lo que había hecho con su padre, Elvis Presley, años antes.

Lisa Marie Presley mantuvo a su hijo sin vida en casa durante dos meses sobre hielo seco

Riley relató que su madre consideraba esencial tener el tiempo necesario para procesar su dolor. “Para mi madre era muy importante tener tiempo suficiente para despedirse de él. Y yo iba y me sentaba allí con él”, confesó. Esta experiencia fue un acto de amor y conexión, que reflejó la fuerte relación que Lisa Marie y Benjamin compartían.

Fue una pérdida irreparable (Agencias)

La casa de los Presley contaba con un “dormitorio tipo casita separado” donde permaneció el cuerpo de su hijo, a quien cariñosamente llamaba “Ben Ben”. La ley de California no exige que los cuerpos sean enterrados de inmediato, lo que permitió a Lisa Marie hacer esta elección. En el libro, explica que encontró a una dueña de funeraria comprensiva que le ayudó en este difícil proceso.

Esta conmovedora historia destaca el profundo dolor de la pérdida y la importancia de encontrar maneras significativas de despedirse de aquellos que amamos. La vida de Benjamin Keough y su vínculo con Lisa Marie seguirán siendo recordados con amor y tristeza.