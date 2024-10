Dueña de granja en Florida no evacuó para poder cuida a sus 100 animales

En un acto de amor y dedicación que ha conmovido a muchos, Sara Weldon, una mujer de Florida, decidió no evacuar su granja a pesar de la inminente llegada de un huracán. En un video que se volvió viral en TikTok, Weldon expresó su firme decisión de quedarse cuidando a sus más de 100 animales, a quienes considera como sus propios hijos.

“Estamos en la trayectoria directa de donde se supone que golpeará este huracán... No estamos evacuando. Y, por favor, no me pidan que lo haga”, dijo con una voz temblorosa.

Las palabras de Weldon resonan con el profundo lazo que comparte con sus animales. En una entrevista exclusiva con PEOPLE, explicó que, aunque tiene hijos adultos que viven en otro lugar, sus animales son su verdadera familia. “Todos estos animales son nuestros hijos”, añadió, mientras contenía las lágrimas al hablar de su compromiso inquebrantable hacia ellos.

Sara y su esposo, Rick Bass, han creado un hogar lleno de vida y amor en su granja, que alberga una variedad impresionante de animales. “Tenemos 10 burros, incluido Cash, el burro bebé que hemos criado dentro; nueve vacas de las Highlands, cuatro cabras, más de cien pollos y seis perros; ¡casi llenaríamos el Arca de Noé!” dijo Weldon. Su pasión por el bienestar animal y su devoción a estos seres vivos son evidentes en cada palabra.

A pesar de los riesgos que representa la tormenta, Weldon está decidida a proteger a sus animales, creando un ambiente seguro y acogedor para ellos. Su historia destaca no solo la resiliencia humana frente a desastres naturales, sino también la conexión profunda que se puede formar entre las personas y los animales. En un mundo donde las decisiones difíciles son parte de la vida, Weldon ha elegido seguir su corazón, demostrando que el amor verdadero no conoce límites.