“Montaña rusa emocional”, Drake Bell contó cómo se siente tras revelar que sufrió abuso sexual

El actor Drake Bell sorprendió al mundo hace meses al revelar que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 15 años y trabaja en Nickelodeon como protagonista de la famosa serie ‘Drake & Josh’. Culpó al coach Brian Peck como el violador.

PUBLICIDAD

En el 2003 circuló el dato de un abuso en el referido canal televisivo, pero no fue sino este año cuando Bell dijo que la víctima fue él, dando a conocer que lo problemas psicológicos por lo sucedido lo llevó a consumir alcohol y drogas.

Los detalles del abuso los expone en el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ de Discovery, algo que causó revuelo sobre el riesgo de abuso a los que exponen a los menores en el mundo artístico.

La denuncia de Drake Bell alarmó sobre qué tantas personalidades han pasado por este tipo de experiencias y aún no se sabe porque han callado debido a las presiones con las que se ven envueltos en el ámbito actoral y musical.

Drake Bell: “Como una tortura”

Recientemente, Drake Bell, de 38 años, dijo en entrevista a E! News, cómo se ha sentido tras revelar su traumático episodio de abuso. Durante la conversación con este medio, el actor expresó que aunque guardó silencio por muchos años debido al miedo y la vergüenza, después de decirlo sintió un gran alivio, pero principalmente le dio aliento el apoyo por parte de la gente.

“Es una montaña rusa emocional. Te guardas algo así dentro durante tantos años y es como una tortura. Dios mío, el mundo lo sabe, y yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente a la docuserie, pero ha habido mucho apoyo y ha sido agradable ”, manifestó.

Se refirió a su compañero de reparto Josh Peck como un “apoyo increíble”. “Somos como verdaderos hermanos. Siempre ha sido un apoyo increíble y, la cuestión es que siempre conoció mi historia, así que nada cambió realmente. Simplemente se acercó a mí y me dijo: ‘Estoy a tu lado’”.