El actor Hugh Jackman también es cantante y anuncia conciertos en Nueva York

El premiado actor y cantante australiano Hugh Jackman anunció este miércoles de forma muy peculiar su retorno a los conciertos, que comenzarán el 24 y 25 de enero en el icónico Radio City Music Hall en Nueva York, donde dará doce conciertos el próximo año.

En esta serie de conciertos bajo el nombre de ‘From New York with Love’, interpretará temas de sus películas así como de sus musicales ‘The Boy from Oz’ que le permitió ganar su primer premio Tony (2004), ‘The Greatest Showman’ y ‘The Music Man’, que continuarán los fines de semana de abril, mayo, junio, julio y finalizarán el 16 de agosto.

Emocionado

El actor de ‘X-Men’ no oculta su emoción y así lo expresó en otro mensaje en sus redes: “Oh, qué hermoso día” lo que acompañó con un afiche con las fechas de sus presentaciones en el Radio City, en el que está en el centro de la foto con el legendario teatro de fondo.

Boletos

Los boletos ya están a la venta y las respuestas del público no se hicieron esperar: “Esta es literalmente la mejor noticia que he recibido” o “Espero conseguir una entrada para abril y no puedo esperar a verte, el mejor hombre del espectáculo”.

Con información de agencias.

