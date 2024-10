NEW YORK, NEW YORK - JUNE 17: Céline Dion attends the "I Am: Celine Dion" New York special screening at Alice Tully Hall on June 17, 2024 in New York City. (Photo by Cindy Ord/Getty Images)

Céline Dion se emocionó al escuchar la interpretación de Kelly Clarkson de su icónica canción My Heart Will Go On. La versión de Clarkson fue presentada durante su programa de entrevistas, The Kelly Clarkson Show, y rápidamente llamó la atención de Dion, quien compartió un emotivo mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Dion, de 56 años, expresó: “Cuando regresé de los Juegos Olímpicos, pude ver y escuchar tu reacción ante mi actuación en la Torre Eiffel. Fue muy dulce escucharte, tu voz. Tu voz se quebró y me conmovió muchísimo”. La cantante canadiense continuó conmovida: “Estabas llorando y luego me hiciste llorar. ¿Qué pasa con todo este maldito llanto? ¡Y ahora te acabo de ver cantar My Heart Will Go On y estoy llorando otra vez!”.

Céline Dion llora al escuchar la versión de Kelly Clarkson de ‘My Heart Will Go On’

Por su parte, Kelly Clarkson reveló sus razones para interpretar la canción: “Normalmente nunca haría una versión de esa canción, porque hay algunas canciones a las que no quieres acercarte como vocalista, pero hay una razón por la que lo hice hoy. Ya lo sabrás más adelante”.

Clarkson, quien es conocida por sus potentes interpretaciones y gran versatilidad vocal, también expresó su admiración por Dion: “Fue realmente hermoso. La gente no conoce su historia. Lo que ha estado atravesando físicamente... es increíble lo que ha superado y lo que ha logrado”.

La interpretación de Clarkson y la respuesta emocional de Dion han sido ampliamente comentadas en redes sociales, donde los fans de ambas artistas celebraron este emotivo momento de conexión entre dos grandes voces de la música.