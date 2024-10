Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han dado un paso significativo en su relación al casarse recientemente en una ceremonia mágica en Italia. La pareja compartió momentos especiales de su boda en Instagram, donde deslumbraron con su estilo único y divertido.

En una de las fotos más destacadas, ambos lucen camisetas a juego que resaltan su amor y complicidad, acompañadas de pantalones cortos blancos, calcetines altos y zapatillas deportivas. Este look, que evoca el famoso estilo de David y Victoria Beckham, no solo es elegante, sino también un guiño a su juventud y frescura.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi combinan de nuevo sus looks como recién casados

El mensaje que acompañaba esta imagen, “Dream team”, refleja su conexión y el espíritu lúdico que comparten. Pero esta no es la primera vez que la pareja muestra su amor a través de la moda.

Anteriormente, Millie había compartido una fotografía en la que lucía un par de pantalones cortos de mezclilla con la palabra “wifey” estampada en la parte trasera. Para completar su look, llevaba una gorra que decía “Wife of the Party”, dejando claro que se siente orgullosa de su nuevo rol como esposa.

La ceremonia, cargada de emoción y buenos deseos, fue oficiada por el coprotagonista de Millie en “Stranger Things”, Matthew Modine, quien interpreta a “Papa” en la popular serie. Este detalle le otorgó un toque especial y personal al evento, uniendo sus dos mundos: el del entretenimiento y el del amor.

El festejo incluyó un espectacular pastel de bodas milhojas, que se destacó por su tamaño y su decoración de frutas frescas, simbolizando la frescura y la dulzura de su nueva vida juntos. Con cada imagen y cada momento compartido, Millie y Jake demuestran que su amor es tan fuerte como su estilo.