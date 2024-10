Un clip del pasado de Jimmy Kimmel Live! ha vuelto a poner en el centro de la atención a Sean “Diddy” Combs y Justin Bieber, esta vez bajo una nueva y más oscura luz debido a los problemas legales recientes de Combs. En el video de 2011, ambos artistas aparecen juntos en el programa cuando Bieber tenía apenas 16 años, y discutieron su relación cercana con el presentador Jimmy Kimmel. Durante la entrevista, Kimmel preguntó: “¿Están trabajando juntos?”, a lo que Combs, en ese entonces una figura poderosa de la música, respondió: “No... Nos hemos hecho amigos de una manera extraña”.

PUBLICIDAD

El rapero, que en ese momento no enfrentaba las serias acusaciones que ahora enfrenta, describió a Bieber como “un hermanito”, alguien que no temía pedirle consejo. Combs enfatizó que la industria de la música era una “familia fuerte” y que muchas personas, él incluido, querían proteger a Bieber debido a su “gran corazón” y personalidad amable. “Aparte de su talento, es uno de los mejores chicos que podrías conocer”, comentó el rapero de Bad Boy for Life, lo que provocó los aplausos de la audiencia.

Reaparece video de Diddy con Justin Bieber en el que le pide que no hable de lo que hizo con su “hermano Puff”

Sin embargo, la conversación tomó un giro incómodo cuando Kimmel bromeó sobre el generoso regalo de un Lamborghini que Combs le había dado a su hijo, sugiriendo que tal vez podría hacer lo mismo por Bieber. El cantante de Baby intervino diciendo: “Me consiguió un Lamborghini, pero aún no lo tengo”, lo que provocó una reacción molesta por parte de Combs.

En ese momento, el rapero lanzó una advertencia en tono de broma, pero que ahora se ve bajo una nueva perspectiva: “Él sabe que no debe hablar de las cosas que hace con su hermano mayor Puff en televisión nacional”, añadiendo que “no todo es para todos”. Este comentario ha vuelto a circular en redes sociales, en medio de las acusaciones criminales de Combs.

El video hace referencia a los dos días que pasaron juntos en 2009, cuando Combs le prometió a Bieber un “sueño de quinceañero”. En otro clip resurgido, Combs parece molesto con Bieber, insinuando que el cantante ya no lo frecuentaba tanto como antes. Bieber, visiblemente incómodo, intentó suavizar la situación ofreciéndole su número de teléfono.

Ahora, con Combs enfrentando cargos graves de tráfico sexual y extorsión, la relación entre ambos ha vuelto a ser objeto de especulación. Un representante de Bieber ha confirmado que, aunque el cantante está al tanto de las acusaciones contra Combs, actualmente está enfocado en ser “un gran padre y esposo”.