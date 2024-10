Muere a los 91 años la madre de Whitney Houston

A 12 años de la muerte de la cantante Whitney Houston, este lunes informaron sobre el deceso de su madre, la también cantante Cissy Houston, quien tenía 91 años, recién cumplidos.

PUBLICIDAD

Según publicó Associated Press (AP), la artista, quien ganó dos veces el Grammy, falleció este 7 de octubre en su casa de Nueva Jersey, donde estaba en cuidados paliativos tras su larga lucha por el Alzheimer.

“ Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdemos a la matriarca de nuestra familia. Nuestra madre Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por la familia, el ministerio y la comunidad. Su carrera de más de siete décadas en música y entretenimiento permanecerá a la vanguardia de nuestros corazone s”, dijo su nuera Pat Houston.

Pat expuso que “nos conmueve su generoso apoyo y su efusión de amor durante nuestro profundo tiempo de dolor. Solicitamos respetuosamente nuestra privacidad durante este momento difícil”.

La mujer también notificó el fallecimiento de la madre de Whitney Houston a través de su cuenta en Instagram, donde homenajeó su larga trayectoria musical. “¡Me entristece el corazón anunciar el fallecimiento de mi amada reina Cissy Houston hoy! Por favor, mantenga a la familia Houston en sus oraciones”, escribió con un post diseñado con varias fotografías de Cissy.

Pat Houston informó la muerte de su suegra, la cantante Cissy Houston (Imagen: Instagram @mpathouston)

Cissy Houston, no solo fue la madre de Whitney Houston, sino una gran artista

Cissy Houston pasó el dolor por la muerte de su hija Whitney Houston, de 48 años. No solo fue su madre, sino una gran artista, que comenzó su carrera en la década de los 60 con el grupo The Sweet Inspirations, junto a Doris Troy y su sobrina Dee Dee Warrick, publicó New York Post.

The Sweet Inspirations fue referencia del soul. Cissy lanzó cuatro álbumes en esta agrupación, en la cual estuvo hasta 1969, para seguir como solista. Ganó dos Grammys: uno en 1997 por su álbum ‘Face to Face’ y en 1998 con ‘He Leadeth Me’ por Mejor Álbum Tradicional de Soul Gospel.

Escribió tres libros: ‘He Leadeth Me’, ‘How Sweet The Sound: My Life with God and Gospel’ y ‘Remembering Whitney: A Motherirs Story of Life, Loss y The Night The Music Stopped’.