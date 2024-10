Durante una entrevista reciente, Fanny Lu sorprendió al declarar que Karol G tiene el potencial de superar a Shakira en cuanto a éxito y popularidad. La cantante caleña conversó con el creador de contenido Dímelo King y recordó con cariño los primeros momentos que compartió con Karol G, antes de que la estrella del reguetón alcanzara el reconocimiento mundial. Fanny Lu mencionó que en aquellos días, ambas solían almorzar juntas y hablar de sus sueños en la música.

PUBLICIDAD

“Karol siempre tuvo una seguridad increíble en lo que lograría. Recuerdo una alfombra roja en México donde la prensa me entrevistaba a mí, y ella, sin ser aún tan conocida, me dijo con toda humildad: ‘Algún día todos me van a querer entrevistar’. Hoy es la número uno, y no me sorprende”, relató la intérprete de Fanfarrón, quien no dudó en destacar la disciplina y esfuerzo de Karol G desde el inicio de su carrera.

¿Karol G podría ser más grande que Shakira? Fanny Lu asegura que sí

Además, Fanny Lu enfatizó que Karol ha logrado cumplir muchos de sus sueños, incluyendo colaborar con Shakira, una de las artistas que más admiraba. “Es maravilloso ver cómo ha crecido y cómo, con esa admiración por Shakira, ha llegado a un punto donde puede ser más grande o igual que ella. Es una realidad muy emocionante”, añadió Fanny.

Además, Fanny aplaudió la capacidad de Karol G para mantenerse fiel a sí misma a lo largo de los años, algo que, según ella, ha sido clave en su ascenso.

“Karol ha luchado mucho y ha trabajado incansablemente por lo que tiene hoy. Es impresionante ver cómo esa chica que comenzó en Medellín ha conquistado el mundo”, comentó la cantante de Fanfarrón, quien también resaltó el orgullo que siente al haber sido testigo de su crecimiento.