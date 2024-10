Durante la esperada final de La Casa de los Famosos México 2, Gala Montes, quien alcanzó el tercer lugar en la competencia, protagonizó un conmovedor reencuentro con su madre, Crista Montes. Sin embargo, tras este momento televisivo que dejó una impresión en la audiencia, Gala aclaró que no se trató de una reconciliación. Antes de ingresar al reality, madre e hija habían tenido un enfrentamiento que las distanció, y Gala confesó que, a pesar de haberla visto durante la final, las tensiones entre ellas continúan.

En una reciente entrevista con Adela Micha, Gala explicó la situación: “Ya llevaba un año con muchos problemas con mi jefa. Yo no quería que se hiciera público. Mi mamá sale, da la nota, se hace un relajo. Y justo en ese momento decido entrar al reality”, compartió la actriz.

Gala Montes negó reconciliación con su madre después de ‘La casa de los famosos México’

El momento del reencuentro en pantalla fue significativo para Gala, quien admitió que, aunque le dio gusto ver a su madre, la situación detrás de cámaras no fue lo que parecía. “La producción no siguió las indicaciones... por rating”, comentó, dejando entrever que el emotivo abrazo fue parte de la estrategia del programa y no un gesto genuino de su madre. Gala fue clara en su postura: “ Yo no voy a hacer un reencuentro con mi mamá aquí adentro. Eso va a ser en cortinas, mi mamá y yo lo arreglamos el día que quieras”.

A pesar del abrazo televisado, Montes reveló que no ha vuelto a hablar con su madre desde entonces. Su enfoque está ahora en su trabajo y en mantener distancia para cuidar su bienestar emocional. “Adoro a mi mamá pero es bien tóxica”, afirmó. La actriz enfatizó que, por el momento, el “contacto cero” es lo mejor, pues no desea que su madre afecte su estabilidad tras haber pasado dos meses de convivencia en el reality.

Gala también reflexionó sobre cómo esta relación conflictiva la ha moldeado como persona. “Si tengo estos pantalones, se los debo a ella. Cuando me peleé con ella se me quitó el miedo”, expresó, destacando que, aunque la experiencia con su madre ha sido difícil, le ha dado la fortaleza que necesitaba para enfrentar los retos en su vida. Con esta declaración, queda claro que, aunque el reencuentro en televisión fue emotivo, la relación entre Gala y su madre sigue siendo un tema delicado que aún no se ha resuelto.