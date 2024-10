“Elige bien”: La respuesta de Adam Brody cuando le preguntaron el secreto de su matrimonio de 10 años

Adam Brody, conocido por su papel en The O.C., recientemente compartió el secreto detrás de su matrimonio de una década con la actriz Leighton Meester. Durante su aparición en el programa Today con Hoda Kotb y Jenna Bush Hager el 24 de septiembre, para promocionar su nueva serie de Netflix Nobody Wants This, Brody habló sobre su duradera relación con Meester. Cuando Hoda mencionó sus 10 años de matrimonio, le preguntó cuál era la “magia” detrás de su vínculo.

La respuesta de Brody fue sencilla pero profunda: “Elige bien”. Luego agregó: “Ten la suerte de estar enamorado de alguien maravilloso y simplemente escucha a esa persona”. Su respuesta conmovió a Jenna, quien comentó: “Me encanta eso”. Brody continuó explicando que si estás con alguien increíble, “ya estás en tercera base”. Aunque reconoció que mantener una relación requiere esfuerzo, sacrificio, humildad y crecimiento mutuo, enfatizó que comenzar con una persona maravillosa te da una ventaja significativa.

Brody y Meester, ambos en sus treintas, se casaron en 2014 y han formado una familia con dos hijos: su hija Arlo, de 9 años, y un hijo de 4 años, cuyo nombre aún no han compartido públicamente. La pareja es conocida por mantener gran parte de su vida familiar en privado, pero Brody ofreció algunos detalles sobre su enfoque hacia la crianza durante la entrevista.

Al preguntarle si se consideraba más un padre “helicóptero” o si prefería un estilo más relajado, tipo “free-range”, Brody respondió que sentía que su enfoque era un equilibrio de ambos. “Por supuesto, voy a sentir que es el equilibrio perfecto de todo”, bromeó, añadiendo que aunque no es demasiado estricto, sí se preocupa por mantener a sus hijos seguros. “Veo los bordes afilados, literalmente. Y sus cabezas no van a… Quiero mantener esas cabezas en buen estado”.

Tienen una relación preciosa y muy privada (Agencias)

Brody también habló sobre su relación profesional con Meester, destacando la cercanía entre ambos. En una reciente aparición en el pódcast Armchair Expert de Dax Shepard, comentó que ambos actúan como los “managers” del otro y toman decisiones laborales en conjunto. La pareja incluso coprotagonizó el thriller de 2023 River Wild, mostrando cómo su relación también se refleja en su trabajo.

A pesar de que Meester a veces se muestra un tanto distante con el mundo del entretenimiento, Brody elogió su intuición artística, describiéndola como alguien con “un gran radar” y una profundidad que enriquece su arte. Con una mezcla de amor, respeto y apoyo mutuo, la relación de Brody y Meester es un gran ejemplo de cómo una base sólida puede mantener un matrimonio fuerte y duradero.