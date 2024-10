“No vayan a mis shows”: Sabrina Carpenter a quienes critican sus looks en el tour

Sabrina Carpenter no se ha quedado callada ante las críticas sobre sus llamativos atuendos de gira inspirados en la lencería. La cantante de “Taste”, de 25 años, respondió contundentemente a aquellos que han cuestionado su estilo en el escenario durante su gira Short ‘n Sweet.

En una reciente entrevista con Time para su portada, Carpenter dejó claro que no piensa cambiar su manera de vestir solo porque a algunos no les guste. “Lo único que tengo que decir es: no vengas al show, y está bien”, dijo Carpenter, refiriéndose a las críticas, que a menudo provienen de madres que expresan su desaprobación por su vestimenta.

La ex estrella de Disney Channel lamentó la situación, describiéndola como “desafortunada”, pero dejó claro que su comodidad es su prioridad. “La verdad es que lo más aterrador del mundo es subirse a un escenario frente a tanta gente y tener que actuar como si no fuera nada”, explicó. “Si lo que te ayuda a hacer eso es vestirte de una manera que te haga sentir cómoda, entonces es lo que tienes que hacer”. Carpenter ha demostrado que ahora se siente más preparada para lidiar con la fama, y quizás esa seguridad sea la que le permita abrazar su estilo personal sin miedo a las críticas.

La cantante y actriz confesó que si hubiera alcanzado este nivel de fama a una edad más temprana, habría sido mucho más difícil manejarlo. Sin embargo, hoy se siente más segura de sí misma y de sus decisiones. En su gira, que comenzó tras el lanzamiento de su álbum Short ‘n Sweet en agosto, Carpenter ha lucido una serie de atuendos personalizados diseñados por Jared Ellner, inspirados en la marca Victoria’s Secret. Los trajes están adornados con más de 150,000 cristales colocados a mano, un proceso que, según la marca, toma más de 140 horas para completar cada uno.

En la portada de Time, la cantante también lució un corsé vintage de Victoria’s Secret, junto con otras piezas de la marca, incluido un tren con lazo, que fue modelado originalmente por Naomi Campbell en 1997. Para Carpenter, la feminidad siempre ha sido una parte importante de su estilo.

“Si ahora eso significa corsés, ligas y batas con peluche o lo que sea, entonces eso es lo que significa”, concluyó. La gira internacional de Short ‘n Sweet está programada para finalizar en marzo de 2025, y Carpenter seguirá siendo fiel a sí misma, sin importar lo que digan los críticos.