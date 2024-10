Cómo reaccionó el esposo de Kristin Bell a la increíble química con Adam Brody en ‘Nobody Wants This’

En una reciente entrevista con eTalk, Kristin Bell, de 44 años, reveló cómo su esposo reaccionó ante la fuerte conexión entre ella y Adam Brody en la nueva serie ‘Nobody Wants This’. “Incluso yo puedo admitir al verlo, como ‘Wow, eso es intenso’”, confesó la actriz de The Good Place.

“Mi esposo dijo lo mismo”, acotó Bell. Recordó el momento en que Shepard vio el primer episodio: “Me dijo, ‘¡Dios mío, tengo tantas ganas de que lo beses!’”. Esta reacción de Shepard no sorprende, ya que la actriz ha comentado en otras ocasiones que su esposo la apoya de manera entusiasta en sus escenas románticas.

La química entre Bell y Brody en Nobody Wants This ha sido elogiada por los fans, y la actriz explicó que su conexión con el personaje de Brody, el rabino Noah Roklov, tiene una lógica matemática detrás. “Tienes a dos actores que saben cómo mirarse intensamente a los ojos, y debes tener la confianza para expandir esa anticipación antes del beso, lo que creo que es muy importante”, explicó Bell.

El mejor rom-com de la temporada (Captura)

La química en pantalla no es algo que cause celos a Shepard. De hecho, Bell mencionó en una entrevista de 2019 en Conan que su esposo la anima cuando interpreta escenas románticas. “Le gusta cuando me enamoro en pantalla frente a él”, comentó la actriz.

“Si está viendo una escena solo y yo estoy en la cocina, lo escucho gritar desde la sala, ‘¡Cariño, dale!’”. Bell y Shepard han estado casados desde octubre de 2013 y tienen dos hijas, Lincoln, de 11 años, y Delta, de 9.

Tienen una química increíble (Captura)

Por su parte, Adam Brody, de 44 años, comenzó a salir con Leighton Meester en 2013, y se casaron en 2014. La pareja mantiene su vida privada lejos del ojo público, pero tienen dos hijos: una hija nacida en 2015 y un hijo en 2020. En una entrevista de 2022, Meester expresó el desafío de equilibrar su carrera con la maternidad, mencionando que nuestra sociedad no ofrece mucho espacio para sentirse plenamente satisfecha en ambos roles.