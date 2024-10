Lady Gaga ha compartido detalles íntimos y divertidos sobre su futura boda con su prometido, Michael Polansky, revelando que están considerando una celebración discreta, aunque con su característico toque extravagante.

Durante su aparición en Jimmy KimmelLive! el 1 de octubre, la galardonada cantante y actriz, de 38 años, habló sobre los planes para su gran día. “Hablamos sobre ir al tribunal, solo los dos, y pedir comida china” , le contó a Kimmel. Sin embargo, siendo fiel a su estilo, bromeó diciendo: “Pero conociéndome, también podría convertirse en un circo con unicornios”.

Lady Gaga ofreció detalles de cómo sueña que sea su boda

Gaga se encontraba en el programa para promocionar su nueva película, Joker: Folie à Deux, y aprovechó la oportunidad para revelar el romántico momento en que Polansky le propuso matrimonio. “Me propuso justo después de mi cumpleaños”, contó emocionada. Aunque estaba esperando que la propuesta sucediera en su cumpleaños, Gaga explicó que la sorpresa llegó un poco después de una divertida aventura en la que ambos participaron. “Tuvimos una hermosa cena de cumpleaños y luego fuimos a escalar rocas. Ya lo habíamos hecho antes y fue súper divertido”.

El anfitrión, Jimmy Kimmel, sorprendido por la idea de Gaga escalando, bromeó: “¿En serio? ¿Escalas rocas?”, a lo que ella respondió entre risas, “Bueno, ahora lo hago. Haría cualquier cosa por amor”. Gaga continuó relatando que, aunque no hubo propuesta en la cima de la montaña, fue justo al regresar que Polansky le pidió permiso para hacerle la gran pregunta. “Fue muy de Michael. Quería saber si estaba bien proponerme antes de hacerlo, y yo le dije: ‘¡Sí, claro que está bien!’”.

Aunque Polansky no se arrodilló, lo que tradicionalmente se espera en una propuesta, Gaga dejó claro que no le importaba. “Soy una mujer moderna, me gustó lo que hizo”, expresó. Su propuesta, sencilla pero encantadora, fue justo lo que la hizo feliz. Durante el estreno en Los Ángeles de Joker: Folie à Deux el 30 de septiembre, Gaga también habló con PEOPLE sobre cómo su vida ha cambiado desde que está con Polansky.