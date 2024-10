Elton John enumera los órganos que le han extirpado y dice que “no queda mucho” de él

Elton John, la leyenda musical de 77 años que se retiró de los escenarios el verano pasado tras culminar su gira mundial Farewell Yellow Brick Road, ha demostrado que su sentido del humor sigue intacto a pesar de los desafíos de salud. Durante una charla después de la proyección de su documental Elton John: Never Too Late en el Festival de Cine de Nueva York, el icónico cantante bromeó sobre las múltiples cirugías y extirpaciones de órganos que ha sufrido a lo largo de los años.

“Para ser honesto, ya no queda mucho de mí”, dijo el intérprete de Tiny Dancer, generando risas en el público. “Ya no tengo amígdalas, ni adenoides, ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda ni derecha”, dijo y añadió: “De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda. Pero aquí sigo, y no puedo agradecerles lo suficiente. Ustedes son las personas que me han hecho”.

El artista, conocido no solo por su talento en la música sino también por su franqueza sobre sus batallas personales y de salud, ha estado abierto sobre sus operaciones y la forma en que ha enfrentado los cambios físicos. A pesar de todo, John expresó que se siente más feliz que nunca, en gran parte gracias al apoyo de su esposo, David Furnish, y sus hijos, Zachary, de 13 años, y Elijah, de 11 años. “Ellos me han hecho el hombre más feliz del mundo”, confesó el cantante, explicando su decisión de retirarse de las giras.

“Como saben, decidí dejar de hacer giras porque ya tengo 77 años. He hecho todo lo que hay que hacer en la música. He tenido éxito, he estado ahí, y lo he logrado”, continuó John. Sin embargo, dejó claro que no se alejará completamente de la música: “Todavía tengo espacio para la música en mi vida, pero lo más importante ahora son David, Zachary, Elijah, mi familia y mis amigos. He encontrado mi utopía, y estoy encantado”.

Además de sus operaciones, John reveló recientemente que ha estado lidiando con una infección ocular severa que le ha dejado con visión limitada en uno de sus ojos. En un mensaje publicado en Instagram, compartió su gratitud hacia los médicos y su familia por el apoyo durante su recuperación. A pesar de los obstáculos, Elton John sigue demostrando su resiliencia y gratitud por la vida que ha construido, rodeado de las personas que más ama.