Green Day es vetada en Las Vegas

La Vegas ha vetado la música de la genial banda Green Day luego de las polémicas declaraciones de su líder y vocalista Billie Joe Armstrong que se refirió a la ciudad como “el peor agujero de Estados Unidos”.

La famosa banda de rock Green Day es conocida por éxitos como ‘American Idiot’, ‘Wake Me Up When September Ends, entre otros. En la actualidad está en polémica en Las Vegas.

Tras concierto

La razón del veto para la icónica banda se debe a unos comentarios de Armstrong. Las palabras del cantante acerca de la ‘ciudad del pecado’ se dieron en su último concierto en San Francisco.

En ese concierto dijo: “Odio Las Vegas. Es el peor agujero en Estados Unidos”.

