Christina Aguilera ha generado preocupación entre sus fans debido a su pérdida de peso, la cual se ha vuelto tema de conversación tras la publicación de un video en su cuenta de Instagram. La cantante de “Genie in a Bottle”, de 43 años, compartió un clip donde se la ve con una figura notablemente más delgada mientras visitaba el gimnasio Barry’s en West Hollywood, California, para celebrar el 25º aniversario de su álbum debut y el lanzamiento de un batido especial llamado Genie in a Blender.

En el video, Aguilera viste un ajustado bodysuit negro combinado con botas de cuero hasta el muslo, posando con su batido en mano y levantando una mancuerna bajo el cartel iluminado del gimnasio. Aunque la publicación celebraba un hito en su carrera, varios fans no pudieron evitar comentar sobre su notable cambio físico. “Su pérdida de peso no es por hacer ejercicio, es por seguir esa ridícula dieta que están haciendo las celebridades ahora, y no se ve bien por ello”, comentó un usuario en la publicación.

Christina Aguilera preocupa a sus fans por su extrema delgadez

También surgieron especulaciones sobre el uso del popular medicamento para la pérdida de peso Ozempic, con varios fans asegurando que su figura actual no es resultado de ejercicio, sino de esta controvertida tendencia. La discusión sobre la delgadez de Aguilera comenzó en mayo, tras un concierto en México donde la cantante apareció visiblemente más delgada. Desde entonces, varios medios y seguidores han debatido sobre si su nueva figura se debe a métodos naturales o a la adopción de sustancias populares en Hollywood para bajar de peso rápidamente.

En agosto, la ganadora de cinco premios Grammy abordó las especulaciones sobre su imagen en una entrevista con Glamour. Aguilera expresó que, con el tiempo, ha aprendido a ignorar las opiniones de los demás: “Tengo una madurez ahora donde simplemente no me importa tu opinión. No voy a tomarla en cuenta”. Afirmó que la percepción de los demás sobre su cuerpo ya no es de su interés.

La cantante de “Beautiful” también recordó que ha enfrentado críticas por su físico desde sus inicios en la industria musical en los años 90. Cuando era adolescente, su delgada figura era celebrada, pero al entrar en sus 20 años, recibió críticas por haber ganado peso. “Siempre habrá opiniones sobre mi cuerpo, pero al final del día, es mi espacio y mi responsabilidad”, concluyó Aguilera.