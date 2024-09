“No le gusta ir despacio”, exnovia de Cristian Castro advierte a otras mujeres

Claudia Barrios exnovia del cantante Cristian Castro dio detalles de su relación con el mexicano, y aseveró que nunca más se relacionaría con él como pareja.

Los rumores de un amorío entre Barrios y el artista se desataron en julio pasado, pero fue una relación muy breve. Actualmente, él está de nuevo con la arquitecta argentina Mariela Sánchez, con quien ya se ha reconciliado dos veces. Mediáticamente, trascendió que la primera vez que rompieron, ella se fue llorando de México; luego al volver, terminaron por segunda vez porque se filtraron unos audios de ella hablando mal del cantante, de su madre Verónica Castro y de las mexicanas en general.

TV Notas publicó que Claudia Barrios dijo en entrevista para el programa ‘Todo para la Mujer’, que su relación con Cristian Castro terminó gracias a los medios de comunicación.

“Es muy típico de él. Me parece una actitud muy típica de Cristian, esa de desaparecer. Pero bueno, yo no le guardo rencor. Si él decidió volver con Mariela, será porque algo los une. No sé si es amor u otra cosa, pero hay algo que los está uniendo, y creo que se deben a eso. Me sorprendieron algunas cosas que él me contó en la intimidad, y ahora verlos juntos... es como que no entiendo mucho. Pero bueno, te repito, es Cristian... hay que quererlo o amarlo así, o dejarlo”, dijo la mujer.

A Cristian Castro hay que “ponerle freno”

Claudia Barrios expuso que Cristian Castro tiene un estilo de vida y una forma de ser muy acelerada.

“ Cristian vive a una velocidad de uno a mil en milésimas, así que de un día para otro te dice ‘te amo’, y bueno, yo sé que viene de Cristian. Una tiene que poner el freno y acompañarlo a ir más lento, aunque siento que a él no le gusta ir despacio. Él va con esa velocidad, pero no es la mía ”.

Barrios advirtió a otras mujeres sobre el cantante: “No, no, creo que Cristian en ese sentido elige con quién está. Creo que hay que ceder mucho para complacerlo y que él te elija para tenerte ahí como él quiere. Hay mujeres que ceden y otras que no cedemos, y preferimos ir lento”.

Aseguró que no está dispuesta a volver con él: “Lo invitaría a un asado en mi casa, a que cante, pasarla bien, y nada más. No volvería a tener nada con él”.