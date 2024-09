Ya no es Rosalía: captan a Jeremy Allen White besándose con Molly Gordon

Jeremy Allen White recibe el premio a mejor actor de una serie de comedia por "The Bear" en la 75ª edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Peacock Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Al actor Jeremy Allen White lo fotografiaron el día de cumpleaños de la cantante Rosalía, besándose con su coprotagonista en la serie ‘The Bear’ Molly Gordon, lo que demuestra que están en una relación amorosa y que su romance con la española es historia.

Las imágenes de la pareja dándose besos y abrazos, las difundió TMZ. En las fotografías se les ve besándose al aire libre, sin ningún tipo de inhibición, mientras ella lo rodeaba con sus brazos por el cuello y él la abrazaba por la cintura .

En cuanto a sus vestimentas, ambos lucían muy cómodos. White vestía jean claro con franelilla blanca, suéter beige y una gorra, mientras que ella tenía un jean claro ancho, franela blanca y una chaqueta rosada.

El momento evidenció que el amorío entre Jeremy Allen White, de 33 años, y Molly Gordon, de 28, trascendió a la pantalla, y al parecer, su relación en la vida real, va en serio, porque no se esconden.

La semana pasada los vieron recorriendo casas juntos en Los Ángeles.

Jeremy Allen White y Rosalía

Los besos entre Jeremy Allen White y Molly Gordon dejan claro que el romance de él con Rosalía ya terminó. Sin embargo, la cantante española, quien se mostró abiertamente en un amorío con él, poco después de terminar su compromiso con el cantante Rauw Alejandro, se dejó ver contenta este miércoles 25 de septiembre celebrando su cumpleaños 32.

Rosalía disfrutó su fiesta de cumpleaños en París rodeada de estrellas. Entre los invitados estuvieron Kendall Jenner, Kylie Jenner y Gigi Hadid.

Mientras la aventura de la española con el actor de Hollywood parece haber terminado, su ex Rauw Alejandro se ha visto disfrutando con una nueva novia. Recientemente, lo captaron besándose con una mujer, que muchos identifican como la influencer y modelo Yasmin Barbieri, de 19 años. La primera vez que los captaron juntos fue en enero de este 2024. El medio italiano Whoopsee mostró fotos de ambos en el club ‘Blue Note’ de Milán. Estaban sentados ante una mesa junto a otras personas, pero a pesar de que estaban con otros, este par se acariciaba y no dejaba de mirarse, estaban como si en el sitio no hubiera nadie más.