Circula video de Belinda llorando tras caerse en desfile: “Estaba en shock”

En las redes sociales está circulando un video de Belinda llorando tras su caída en el desfile de L’Oreal en el Fashion Week de París. En la grabación se ve a la cantante siendo consolada, mientras todavía lucía el atuendo con el que se cayó.

PUBLICIDAD

La imagen demuestra que a pesar de la gran fortaleza que mostró al levantarse de la pasarela, al salir, no aguantó las ganas de llorar. Aunque la cantante ha difundido en sus redes sociales, mensajes sobre su aleccionadora experiencia al caerse, habló por primera vez del tema en una entrevista, al conversar con Harper’s Baazar España.

Belinda admitió ante el referido medio que se puso a llorar y que se sintió en estado de shock. “ Cuando bajé de la pasarela estaba en shock, me puse a llorar y fui muy dura conmigo misma ”, expresó.

Belinda y su aprendizaje

Varias famosas consolaron a Belinda al verla llorar, entre ellas Andie MacDowell, quien la invitó a sentarse en sus piernas, también contó con el apoyo de Jane Fonda y de la cantante brasileña Anitta.

“ De repente se acercó Andie MacDowell para consolarme. Me invitó a sentarme en sus piernas y no fue la única que me mostró su apoyo. Mujeres a las que admiro como Jane Fonda o la propia Anitta estuvieron ahí para darme su energía y decirme que no me preocupara ”, contó Belinda.

La también actriz destacó que el haberse caído le dejó una lección de por vida y también a los demás, ya que fue ejemplo de cómo las mujeres sí se ayudan ante sí. “A veces sentía que todo lo que hacía no servía de nada, pero después del desfile me di cuenta de que sí, que cada vez somos más las mujeres que nos apoyamos entre nosotras, y eso me hace muy feliz… Ese momento se convirtió en una enseñanza vital para mí. Va a ser una historia que contaré toda mi vida… Si el día de mañana le pasa algo similar a una compañera, yo estaré ahí para levantarla, porque sé lo que se siente cuando alguien te ayuda en un momento difícil”.