Wendy Guevara, la famosa influencer mexicana ha compartido su divertida reacción ante la reciente caída de Belinda durante un desfile de modas en París. Aunque el incidente ha sido motivo de conversación en redes sociales, con algunos usuarios criticando a la cantante y otros aplaudiendo su actitud, Wendy no dudó en expresar su admiración por Belinda, a quien defendió de manera entusiasta.

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Wendy comentó: “Belinda es Belinda, perras, y aunque se caiga, sigue viéndose guapa y perra”. Con su característico estilo irreverente, Guevara destacó que la cantante logró salir airosa del incidente, demostrando una gran confianza en sí misma.

Además, la influencer se mostró impresionada por la forma en que Belinda se levantó con elegancia, acomodó su calzado y continuó desfilando como si nada hubiera pasado. “Caminó bien perrísima, se paró, se acomodó el zapato y vámonos, perras”, añadió Wendy, arrancando risas entre sus seguidores.

“Si yo me caigo, sería la burla”: Wendy Guevara después de ver la caída de Belinda

Wendy también hizo una comparación divertida, imaginando cómo habría sido si ella misma hubiera sufrido una caída similar. “Si yo me caigo, sería la burla, pero Belinda hasta cayéndose se ve espectacular”, bromeó. Con estas declaraciones, la influencer dejó claro que, a su juicio, Belinda tiene una presencia y seguridad en sí misma que la hace destacar incluso en situaciones inesperadas.

A pesar de su admiración, Wendy también reveló que existe una pequeña tensión entre ambas. La influencer contó que Belinda la bloqueó en redes sociales después de un encuentro en el que Wendy estaba, según sus propias palabras, “muy tomada”. El incidente ocurrió en un festival en Saltillo, donde ambas coincidieron. “Yo estaba muy peda y ella tuvo que aguantarme”, recordó Wendy, explicando que, aunque Belinda no hizo ningún comentario en ese momento, tiempo después la bloqueó en sus plataformas.

A pesar del bloqueo, Wendy no guarda rencor y sigue apoyando a Belinda. “Fue mi culpa, la castrosa fui yo”, confesó con humor, reconociendo que los artistas también tienen días difíciles y que el incidente no cambió su opinión sobre la cantante. Hasta ahora, Belinda no ha comentado públicamente sobre este tema, pero Wendy continúa demostrando su respeto y admiración por la intérprete, recordando que, a pesar de todo, sigue siendo una de las artistas más icónicas del panorama latino.