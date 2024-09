Jennifer López y Ben Affleck “quieren seguir siendo amigables” pese al divorcio

¿Ya no quiere estar con JLo? Ben Affleck se refugia en sus tres hijos en medios de rumores de separación

Jennifer López y Ben Affleck siguen dando de qué hablar en medio de su proceso de divorcio. El pasado 14 de septiembre, los exs fueron vistos juntos compartiendo con sus hijos. Lo que más llamó la atención de esa salida es que se besaban y no podía quitar sus manos de ella. Ahora, trascendió que todo se debe a que quieren pasar la separación de manera amistosa.

“ Quieren mostrarles a los chicos que las cosas son amistosas… Quieren seguir siendo amigables. Todavía hay mucho amor ”, reveló una fuente a People.

Las imágenes de ese almuerzo del 14 de septiembre generaron en sus fans la expectativa de si estaban reconciliados, principalmente por el hecho de que mostraron besos y caricias. Sin embargo, posteriormente, trascendió que el divorcio seguía en marcha.

“Todos se reunieron para un almuerzo divertido para que los niños pudieran pasar el rato…. Los niños siempre se llevaron bien y se divirtieron juntos. A Jen le hace feliz ver a los niños felices juntos. Los niños felices son su prioridad”, dijo la fuente, que también indicó que Jennifer Lopez y Ben Affleck están acordando sobre los aspectos financieros de la mejor manera.

A pesar de todo lo que digan sobre un cierre amistoso, lo cierto es que unos besos y abrazos implican algo más que una amistad, por lo que muchos consideran que Jennifer López y Ben Affleck aún sienten algo especial ¿Amor? ¿Química? ¿Atracción física? Cualquier sentir puede ser válido.

Louella Alderson, experta en relaciones, dijo a The Mirror que, a pesar de la separación oficial, los sentimientos entre ellos no se han desvanecido. “Ben y Jennifer se han quitado parte del estrés al finalmente solicitar el divorcio después de semanas de especulaciones. Los besos y abrazos reportados en su reciente salida podrían indicar que todavía hay mucho amor entre ellos y muestra que sus sentimientos no han desaparecido de la noche a la mañana”, expresó.