Sian Chiong, conocido por su participación en La Casa de los Famosos México 2024, ha estado en el centro de la controversia desde su salida del reality show. Su comportamiento dentro de la casa ha sido objeto de numerosos cuestionamientos, y muchos fanáticos consideran que el actor cubano no ha sido completamente sincero en varias de sus apariciones en medios tras el programa. Sin embargo, su reciente entrevista con Yordi Rosado fue un punto de quiebre que sorprendió a todos.

Durante su participación en el programa radiofónico de Rosado, Sian enfrentó comentarios del público en tiempo real, sin filtros ni censura. A diferencia de otros programas, donde las preguntas parecen estar cuidadosamente seleccionadas para no incomodar, en esta ocasión el conductor permitió que los espectadores expresaran libremente sus opiniones, muchas de ellas críticas y directas.

Sian Chiong enfrenta en vivo críticas del público durante entrevista con Yordi Rosado

Entre los comentarios que le llegaron a Chiong estaban: “Lágrimas de cocodrilo”, “Es una persona mala y punto”, y “Escupir la comida de alguien no justifica su comportamiento”. Estas duras opiniones fueron leídas por Yordi Rosado mientras el actor, visiblemente incómodo, bajaba la mirada y en un momento buscaba apoyo visual de su equipo. A pesar de la tensión, Yordi dejó claro que no tenía una postura a favor o en contra del actor. “Yo no me estoy prestando a ningún juego, estoy simplemente preguntando y diciendo lo que es estar adentro de una casa”, afirmó Rosado, dejando en manos del público la interpretación de los hechos.

Esta entrevista fue recibida con entusiasmo por parte de los seguidores del reality, quienes agradecieron la imparcialidad y valentía del conductor. Muchos aplaudieron que, finalmente, alguien se atreviera a leer los comentarios reales de los fans, permitiendo que Sian Chiong enfrentara la opinión pública sin posibilidad de evadir las críticas. Las redes sociales se llenaron de comentarios como: “Hasta que alguien tiene los huevs para decirle las cosas como son” y “Una entrevista imparcial, ni que le tirara a matar, ni que lo defendiera a muerte, solo que le preguntara lo que es y que el público decida”.

Sian Chiong, quien fue el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, ha estado en el ojo del huracán desde su salida, y esta entrevista marca un antes y un después en su relación con el público. A pesar de la incomodidad, la apertura de Yordi Rosado a las críticas ha sido vista como un acto necesario para que el actor enfrente las opiniones que ha generado su paso por el reality.