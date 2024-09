Nicole Kidman, una de las actrices más reconocidas de Hollywood, ha sido una figura icónica desde el inicio de su carrera. Nacida en 1967 en Honolulu, Hawái, pero criada en Australia, comenzó a actuar desde temprana edad.

En su juventud, Nicole destacaba por su imponente altura, su cabellera rizada y pelirroja, y su piel increíblemente clara. Su look natural y llamativo fue uno de los primeros aspectos que la hizo resaltar en la industria del cine.

¿Cómo lucía Nicole Kidman cuando era joven?

Durante la década de los 80, cuando empezaba su carrera, Nicole tenía un estilo más fresco y juvenil. En películas como Dead Calm (1989), que marcó un punto de inflexión en su carrera, su cabello rizado y rojizo se convirtió en su sello distintivo. A medida que fue avanzando en la industria, su belleza clásica y elegancia la posicionaron como una de las jóvenes promesas del cine.

Siempre se ha caracterizado por tener rulos (Agencias)

Con el tiempo, el estilo de Nicole Kidman evolucionó. Durante la década de los 90, cuando comenzó a consolidar su carrera en Hollywood con películas como Days of Thunder (1990) y To Die For (1995), adoptó un look más sofisticado. Su cabello, aunque todavía mantenía tonos rojizos, empezó a lucir más liso, y su estilo se volvió más elegante y refinado, acompañando su crecimiento profesional.

Es una de las actrices más cotizadas (Agencias)

Su juventud también se destacó por una presencia escénica impresionante, que la llevó a trabajar junto a actores de la talla de Tom Cruise, con quien estuvo casada durante varios años. A lo largo de los años, Nicole Kidman ha mantenido una imagen icónica, pero su aspecto en sus inicios, con una belleza natural, pelirroja y una frescura juvenil, es recordado con cariño por muchos fans y críticos.

Hoy en día, aunque su estilo ha madurado, su belleza y talento siguen siendo tan deslumbrantes como siempre.