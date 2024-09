“Los suegros no lloran, los suegros facturan”, Pepe Aguilar lanza canción con advertencia a Nodal

Pepe Aguilar acaba de lanzar un adelanto de su nueva canción, y según los fans, todo parece indicar que está dedicada a su yerno Christian Nodal, ya que suena como advertencia indirecta de que debe tratar bien a su hija Ángela Aguilar.

Christian Nodal y Ángela se casaron el pasado 24 de julio, a menos de dos meses de haber anunciado su noviazgo. Pepe Aguilar ya ha expresado en entrevistas que cuando la pareja le dio la noticia del matrimonio, todo le pareció muy precipitado, principalmente porque su hija solo tiene 20 años, pero accedió y se la entregó en el altar en una ceremonia celebrada en México.

Para el público es bien sabido, lo especial que Ángela es para su papá. Desde muy pequeña siempre se ha mostrado muy cerca de él, y han manifestado un amor mutuo de padre e hija.

“No quería (que se casaran), pero no tenía otra opción”, confesó Pepe Aguilar en una entrevista reciente.

El cantante lanzó en sus redes sociales el adelanto de su nueva canción con una fecha “26.09.24″, lo que hace suponer que este 26 de septiembre la estrenará. El adelanto de la pieza musical, solo muestra unos segundos, pero esta pequeña parte bastó para que los usuarios se desataran con comentarios, afirmando que se trata de una indirecta para su yerno Christian Nodal.

La parte de la canción que adelantó Pepe Aguilar dice: “Voy a ser muy claro, haz las cosas bien porque para forajido mijo, aquí no es, y sé que es fácil ser cabr*n, yo mismo estuve en esa situación”.

Pepe Aguilar desató cientos de comentarios

Los comentarios sobre el adelanto de la nueva canción de Pepe Aguilar, no se hicieron esperar. Muchos usuarios elogiaron el tema, pero otros fueron más allá y aseveraron que está dedicada a Nodal.

“¿Alguien sintió la piedra?”, “Don Pepe el más inteligente, con un pedacito de la canción los manda de psiquiatra”, “los suegros ya no lloran, los suegros facturan”, “has las cosas bien xxk, para forajido mijo, aquí no es”, “no veo el me gusta de Nodal”, son algunos de los comentarios en la cuenta de Instagram del cantautor mexicano.