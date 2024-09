El viernes 20 de septiembre fue una noche llena de emociones en La casa de los famosos México cuando Karime, una de las concursantes más queridas del reality, recibió una visita muy especial: su mamá. Este reencuentro fue tan emotivo que tocó el corazón de los espectadores, quienes presenciaron el amor incondicional entre madre e hija.

La mamá de Karime llegó a ‘La casa de los famosos México’

“No me la creo, soy la mamá más feliz del mundo. Estoy inmensamente dichosa de abrazarla y decirle cuanto la amo”, expresó la madre de Karime en medio de lágrimas. Karime, llena de emoción, respondió con palabras que demostraron lo importante que es su madre en su vida: “Yo te amo más, eres la mejor mamá, la mami más cool, la mami más top, gracias por cuidarme tantos años. Ella es la mejor mamá, me ha cuidado en todas mis cirugías, rebeldías, mis realities, le entra a todo conmigo”. Frente a las cámaras, la mamá de Karime no pudo ocultar su orgullo: “Es que tengo a la mejor hija del mundo, que Dios me dio”, reveló.

El reencuentro estuvo lleno de abrazos y palabras llenas de cariño. “¡Mami! ¡Mami hermosa! ¡Qué bella estás!... No puedo creer que estés aquí”, expresó Karime al ver a su madre, y mientras la abrazaba con fuerza, le decía: “¡Te amo, mi vida entera!”.

Sin embargo, la mamá de Karime no es el único ser querido que ha cautivado los corazones de los seguidores de La casa de los famosos. También hay otro miembro importante en su vida que ha sido mencionado varias veces durante el reality: su adorable gatito, Norris.

Esta es la raza del adorable gatito de Karime de ‘La casa de los famosos México’

Norris no es solo una mascota para Karime, sino una pieza fundamental en su vida. Este pequeño peludo ha generado emoción entre los fanáticos del programa, y muchos se preguntan más sobre él, especialmente su raza. Norris es un gato de la raza British Shorthair, una raza que se caracteriza por su personalidad tranquila, amable y taciturna.

El gato de Karime es fácilmente reconocible por su pelaje de color café y sus cautivadores ojos amarillos, que han encantado a los seguidores no solo del reality, sino también de sus redes sociales. Norris cuenta con su propia cuenta de Instagram, donde tiene más de 30 mil seguidores, convirtiéndose en toda una estrella del internet.

¿Cómo llegó Norris a la vida de Karime?

Karime, además de ser influencer y empresaria, tiene un profundo amor por los animales, y su relación con Norris no es la excepción. La empresaria adquirió a Norris hace aproximadamente dos años, y desde entonces, se ha ganado el corazón no solo de Karime, sino también de sus fanáticos. Su carácter tranquilo y cariñoso ha hecho que Norris sea una compañía perfecta para Karime en los momentos difíciles y durante su paso por diferentes realities.

Los British Shorthair son conocidos por ser gatos robustos y de carácter calmado, lo que los convierte en mascotas ideales para familias o personas que buscan un compañero fiel y tranquilo. Su pelaje denso y suave, junto con su cuerpo compacto, los hacen aún más adorables. Pero lo que realmente destaca a Norris es su comportamiento afectuoso, lo que ha hecho que Karime lo considere uno de los pilares más importantes en su vida.