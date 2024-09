Mason Disick, el hijo mayor de Kourtney Kardashian y Scott Disick, ha crecido bajo el escrutinio público desde su nacimiento en 2009. A pesar de haber aparecido en varios episodios de Keeping Up with the Kardashians cuando era niño, en los últimos años ha mantenido un perfil más bajo, con pocas apariciones públicas y una menor exposición en redes sociales.

A sus 14 años, Mason ha sorprendido a muchos por lo mucho que ha cambiado. Si bien las imágenes de él son pocas debido a la decisión de su madre de proteger su privacidad, se sabe que Mason ha crecido significativamente y ya no es el pequeño niño que solíamos ver en la televisión.

¿Cómo se ve hoy el hijo mayor de Kourtney Kardashian, Mason?

Según las pocas fotos que han circulado en redes, se puede notar que Mason ha pasado por una transformación física notable, luciendo más alto y con rasgos faciales más definidos.

Durante la pandemia, Mason sorprendió a todos cuando abrió una cuenta en Instagram sin la aprobación de Kourtney, lo que llevó a la eliminación rápida de su perfil. Sin embargo, en ese breve tiempo, los fans pudieron ver lo mucho que había crecido y cómo comenzaba a desarrollar su propio estilo y personalidad. Kourtney ha hablado en entrevistas sobre cómo maneja la privacidad de sus hijos y por qué ha optado por mantener a Mason alejado de las redes.

A nivel familiar, Mason parece estar disfrutando de la vida junto a sus dos hermanos menores, Penélope y Reign, y se le ha visto en algunas fotografías familiares compartiendo momentos de calidad con ellos y con su madre. Aunque no está tan expuesto como otros miembros del clan Kardashian-Jenner, sigue siendo parte del legado mediático de la familia.

En resumen, Mason Disick ha crecido considerablemente desde sus primeras apariciones en televisión y, aunque mantiene un perfil bajo, está viviendo su adolescencia con el apoyo y la protección de su famosa familia.