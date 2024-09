Difunden fotos de Jennifer Lopez en una cama con Sean ‘Diddy’ Combs y otras parejas

El escándalo por el arresto del rapero Sean ‘Diddy’ Combs continúa por todo lo que salido a la luz de sus fiestas con presuntos ofrecimientos sexuales y drogas, así como por cómo supuestamente, obligaba a hombres y mujeres a tener sexo drogados, mientras los grababa para usar los videos en contra de ellos mismos. En medio de la polémica, ha salido a relucir el nombre de Jennifer Lopez.

Las personas que han estado relacionadas con el fundador de Bad Boy Records permanecen en silencio, evitando ser ligadas a sus acciones delictivas, y entre ellas, se encuentra la actriz y cantante Jennifer Lopez, con quien él tuvo una relación sentimental desde 1999 y 2001.

Mientras el proceso judicial en contra del magnate de la música, de 54 años, sigue su curso, surgen cada vez más detalles sobre su vida y sobre cómo eran sus fiestas. Actualmente, los usuarios han compartido en las redes una foto de él con Jennifer Lopez, acostados en una cama con otras parejas durante la fiesta I Need A Girl del Cuatro de Julio en los Hamptons en el 2000.

En una de las fotografías, se ve a ‘Diddy’ Cobms acostado en la cama con Jlo, también están la fallecida R&B Aaliyah, el fallecido ejecutivo discográfico Andre Harrell, la modelo Natane Adcock y Damon Dash. Todos están vestidos de blanco, menos ‘Diddy’, Jennifer y Natane.

En la otra imagen, está la pareja con un grupo más grande, todos sobre almohadas blancas y muy juntos unos a los otros.

Jennifer Lopez terminó con Sean ‘Diddy’ Combs por infiel

Entertainment Weekly recordó que Jennifer Lopez dijo a Vibe Magazine en 2003 que ella terminó con Sean ‘Diddy’ Combs por infiel, aunque nunca lo agarró con las manos en la masa, ella lo sabía.

“ Era la primera vez que alguien no me era fiel…Estaba en una relación con Puff en la que no paraba de llorar, estaba desquiciada y volviéndome loca. Mi vida cayó en picado ”, dijo Jlo en ese entonces.

“Nunca lo vi, pero lo sabía. Él me decía que se iba a la discoteca por un par de horas y nunca más regresaba esa noche ¿Era realmente esa la vida que quería? No. Tenía que pensarlo bien. ¿Quiero estar en una casa con niños en 10 años preguntándome dónde está esa persona a las 3 de la madrugada?”, reflexionó.