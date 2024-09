"No es la misma": Nicole Kidman brilla en evento, pero este detalle en su rostro alarmó a las redes

Aunque hoy Nicole Kidman es una de las actrices más elegantes y seguras de sí misma en las alfombras rojas, no siempre se sintió así. La ganadora del Oscar recientemente habló sobre sus inseguridades de juventud en la nueva serie documental de Hulu, In Vogue: The90s, que se estrenó el 13 de septiembre. En esta serie, se exploran los aspectos más icónicos del mundo de la moda durante la década de los 90, incluyendo las supermodelos, el grunge, y el poder de la revista Vogue bajo la dirección de Anna Wintour.

Durante el tercer episodio, Kidman reveló cómo luchaba con la imagen de su cuerpo cuando era joven. Aunque hoy en día su estatura de 5′11″ es admirada en el mundo de la moda, la actriz confesó que de adolescente deseaba ser mucho más baja y curvilínea.

Nicole Kidman confiesa todas las inseguridades que tuvo cuando era joven: La criticaban por ser alta

“Quería medir 5′2″ y tener curvas”, admitió Kidman. “Y de repente, ser alta, delgada y sin muchas curvas se convirtió en una ventaja: ‘Genial, podemos vestirte’”, dijo, recordando el momento en que la moda comenzó a verla como una musa.

Uno de los puntos más destacados de su carrera en la moda llegó en los Oscars de 1997, cuando el diseñador John Galliano creó un vestido exclusivamente para ella. Este fue un momento crucial en la vida de Kidman, quien aún estaba lidiando con las burlas que había sufrido por su altura durante su adolescencia. “Era una niña pelirroja, de piel clara, que casi medía 5′11 a los 14 años”, recordó Kidman. “Me molestaban, y no era agradable. Así que, cada vez que me daban acceso a ese mundo, me sentía como una niña pequeña entrando en un mundo de fantasía”.

La actriz también reflexionó sobre su admiración por iconos de estilo como Audrey Hepburn, Katharine Hepburn y Grace Kelly, quienes colaboraron estrechamente con diseñadores para crear su imagen única. Para Kidman, la idea de que la moda y el cine deberían fusionarse de manera similar era algo evidente. “Recuerdo pensar: claro, esto debería ser parte de Hollywood ahora”, comentó, destacando la importancia de llevar la alta costura a las alfombras rojas.

El documental In Vogue: The 90s celebra esa era dorada en la que el cine y la moda se entrelazaron de forma inseparable, algo que Kidman vivió de primera mano. La serie ofrece una mirada nostálgica a esa década y se puede ver en Disney+ y Hulu, con los últimos tres episodios disponibles a partir del 20 de septiembre.