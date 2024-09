VIDEO. Christian Nodal explota en redes y habla del porqué no publicó fotos del cumpleaños de su hija

Julieta Cazzuchelli, cantante argentina de trap, celebró el primer año de Inti con una fiesta donde hubo muchos niños invitados, quienes disfrutaron de las atracciones infantiles y compartieron un momento especial con la pequeña festejada.

Cazzu compartió en sus redes sociales las emotivas fotografías de la celebración y acompañó la galería con el mensaje: " No existe oscuridad que resista tu luz. Feliz primer vuelta al mundo amor de mi alma”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, lo que ha causado controversia entre los internautas es que el cantante del regional mexicano, Christian Nodal pese a que asistió a la celebración, no se pronunció en redes por la celebración de su hija, lo que ha levantado una ola de comentarios negativos.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Christian Nodal expresó su profunda molestia ante las críticas que ha recibido por no felicitar públicamente a su hija, Inti, en su cumpleaños número uno. En su polémico y viral mensaje, el cantante mexicano señaló que mantiene en secreto su paternidad para evitar exponer a su primogénita a la malicia que prolifera en las redes sociales.

“No entiendo porqué debería de publicar fotos o videos, es una bebé. Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada, creo que desde ahí va el amor, no desde un post, entonces hay un límite no se metan para estas cosas”, dijo Christian Nodal.