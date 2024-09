Los tips y entrenamiento de Julia Roberts para mantenerse joven a sus 56 años

Julia Roberts es una de las actrices de Hollywood que más destaca por mantenerse joven a pesar de su edad. A sus 56 años, la artista aún mantiene la jovialidad de su rostro y el cuerpazo de una veinteañera o treintañera, pero ¿Cuál es su secreto?

En enero de 2024, la recordada protagonista de ‘Mujer Bonita’ dijo en una entrevista con el guionista Richard Curtis para Vogue, que parte de su secreto son los “buenos genes”.

“ Buenos genes, llevar una vida plena, y lo he dicho –y normalmente lo digo como una especie de broma–, pero sí creo en el amor de un buen hombre ”, dijo la actriz.

Su respuesta parece indicar que más que técnicas superficiales, gran parte del secreto de la eterna juventud que la caracteriza está en el interior: “Vida plena” y en “el amor”. De hecho, Julia Roberts tiene 21 años casada con el director de fotografía Daniel Moder, y afirma que disfrutan plenamente juntos.

“Creo que mi esposo me ama y se preocupa por mí de una manera que me hace sentir profundamente feliz… Y cada vez que ves a alguien feliz, no importa la edad que tenga”, destacó.

La actriz dijo a E! Online que “siempre digo lo mismo, y me mantengo firme. El secreto es darse mucho cariño, en todos los sentidos”.

Julia Roberts y su entrenamiento

Mujer Hoy publicó que Julia Roberts hace entrenamiento con gyrotonic y cardio acting. El primero es una combinación de ejercicios con danza, tai chi, natación y gimnasia deportiva para tonificar los músculos y las articulaciones, también elimina grasa en zonas difíciles, además puede usar algunas herramientas del gimnasio como mancuernas, poleas, platos giratorios y cuerdas.

El gyrotonic mejora la postura, la coordinación y flexibilidad, la potencia física y la resistencia, la circulación sanguínea y combate la retención de líquidos.

El cardio acting saca beneficios de las actividades diarias del día, significa aprovechar cada tarea o acción para ejercitarse. Por ejemplo, si estás hablando por teléfono, puedes aprovechar de moverte mientras lo haces, subiendo escaleras, o estando de pie, elevando y bajando los talones para fortalecer las pantorrillas; si tienes algo en la cocina, puedes pasa la cocción, puedes hacer sentadillas.

Julia Roberts confesó a Bang Showbiz que bajó una talla de pantalón haciendo cardio acting.