Selena Gomez, una de las celebridades más influyentes de la última década, ha acumulado una impresionante fortuna millonaria gracias a su versatilidad y talento en múltiples industrias. Aunque comenzó su carrera como actriz infantil en programas de Disney como Los Hechiceros de Waverly Place, su patrimonio neto se ha disparado mucho más allá de la actuación, ya que se ha propuesto probar suerte como empresaria y le ha ido excelente.

¿De dónde viene la fortuna millonaria de Selena Gomez?

Carrera musical exitosa

Selena también ha triunfado en la música. Su carrera como cantante le ha permitido lanzar varios álbumes de éxito, como Revival y Rare, que la posicionaron en los primeros lugares de las listas de éxitos. Los conciertos y las ventas de música han sido una fuente importante de ingresos.

Empresaria exitosa

Además de su carrera en el entretenimiento, Selena ha expandido su fortuna incursionando en el mundo empresarial. En 2020, lanzó su línea de belleza, Rare Beauty, que ha sido aclamada por su enfoque inclusivo y calidad, consolidándose como una marca millonaria.

Colaboraciones y patrocinios

Los acuerdos de patrocinio también han jugado un papel importante en su acumulación de riqueza. Ha firmado contratos lucrativos con marcas globales como Puma y Coach, lo que le ha permitido diversificar sus fuentes de ingresos.

Producción de contenido

Selena también se ha establecido como productora, trabajando en exitosos proyectos como la serie de Netflix 13 Reasons Why. Esto le ha permitido ganar un porcentaje considerable de las ganancias de la producción. Además, como actriz está triunfando con la película En busca de Emilia Pérez y la serie Only murders in the building.

La fortuna millonaria de Selena Gomez proviene de su éxito multifacético como actriz, cantante, empresaria y productora, diversificando sus ingresos a través de varias industrias lucrativas.