Lottie Moss, la modelo británica y media hermana de la icónica Kate Moss, ha revelado una experiencia aterradora que vivió al consumir Ozempic, un medicamento para la diabetes que se ha popularizado como ayuda para perder peso. En el episodio del 12 de septiembre de su podcast Dream On, Lottie se sinceró sobre su decisión y las consecuencias devastadoras que enfrentó.

Con 26 años, Moss admitió haber recurrido a Ozempic en un momento en el que no estaba contenta con su peso. “No voy a mentirles, definitivamente lo probé. Hace unos meses no me sentía feliz con mi peso”, confesó. La modelo explicó que consiguió el medicamento a través de un amigo, aunque no de manera convencional ni segura. “Fue de un doctor, pero no fue como ir a una consulta donde te miden la presión y te hacen pruebas, que es lo que necesitas cuando tomas algo como Ozempic”.

Hospitalizaron a hermana de Kate Moss por abusar de Ozempic: “La peor decisión”

Moss destacó que el medicamento no está destinado a personas con su peso y que la dosis que estaba utilizando era adecuada para personas con un peso de más de 100 kilos, mientras que ella pesa alrededor de 50 kilos. “Son estas pequeñas cosas que me gustaría haber sabido antes de tomarlo”, dijo Moss, mencionando que incluso cambió la forma de administrarse el medicamento, inyectándolo en su pierna en lugar del estómago, para sentir menos náuseas.

Lamentablemente, las consecuencias fueron severas. Además de sufrir una “bajada no saludable” de peso, Moss describió que se sentía extremadamente enferma durante las dos semanas que estuvo utilizando el medicamento. “Nunca me había sentido tan enferma en mi vida”, dijo, añadiendo que vomitaba constantemente y no podía retener ni agua ni comida. Su condición se deterioró tanto que tuvo que ser hospitalizada de emergencia. “Mis ojos casi se estaban hundiendo”, recordó, relatando cómo llegó al hospital a las 3:00 a.m. con su amigo.

En la sala de emergencias, una enfermera le informó que estaba tomando la dosis incorrecta de Ozempic, lo que provocó que sufriera una convulsión debido a la deshidratación extrema. “Honestamente, fue lo más aterrador que me ha pasado en mi vida”, confesó.Lottie Moss espera que su experiencia sirva de advertencia para quienes consideren usar Ozempic como método para bajar de peso. “Es para la diabetes, no para perder peso”, subrayó, alentando a sus seguidores a estar en paz con su cuerpo.