EN IMÁGENES: La lujosa mansión que Jennifer Lopez quiere comprar por $39 millones cerca de un ex

Mientras aún intenta vender la mansión en la que vivía con Ben Affleck, Jennifer Lopez supuestamente, ya está negociando una nueva y lujosa residencia, que también está ubicada en Los Ángeles.

El dato lo publicó TMZ, que precisó que la artista está en plena negociación y que busca rebajar el precio de 55 a 39 ó 30 millones de dólares, pero lo más llamativo de la lujosa casa, es que está cerca de la vivienda de uno de sus exs, Sean ‘Diddy’ Combs.

La mansión que quiere comprar Jlo es The Azria Estate, situada en Holmby Hills, Los Ángeles, propiedad de Max Azria, dueño de BCBG.

La actriz y cantante quedó enganchada con el lugar durante el rodaje de su película ‘Atlas’, ya que parte de la cinta se filmó allí. En ese entonces, soñaba con vivir allí junto a Ben, pero ahora, la ve como el sitio ideal para estrenar su nueva soltería.

El citado medio dice que la mansión tiene 30,000 pies cuadrados, 14 habitaciones, jardines de tres acres, un invernadero, casa de invitados, piscina con sauna, un cine privado y una sala de juegos .

Las imágenes de la propiedad son encantadoras, con gran lujo y comodidad, por lo que seguramente mantenerla también será unos cuantos millones.

La compra todavía no está finiquitada, pero presuntamente, Jennifer Lopez está empeñada en ser la nueva dueña, aunque TZM acotó que el inmueble tiene una “trampa”, y es que fue subastado a principios de este año con una oferta ganadora de 30 millones de dólares. Actualmente, hay una demanda contra la viuda de Max Azria por incumplimiento de contrato.

Jennifer Lopez y su relación con Sean ‘Diddy’ Combs

Jennifer Lopez y Sean ‘Diddy’ Combs se conocieron en 1999 durante la grabación del video musical de ella por su tema ‘If You Had My Love’. Sin embargo, terminaron en 2001 por una infidelidad de parte de él.

“Nunca lo encontré [engañándome] pero simplemente lo sabía. Él decía que iba a un club por un par de horas y luego esa noche nunca regresaba”, recordó. “Tuve que pensar: ¿quiero estar en casa con niños dentro de 10 años preguntándome dónde está alguien a las tres de la mañana?”, dijo López en el 2003 durante una entrevista que concedió a la revista Vibe.

Con el pasar de los años, los exs demostraron que se separaron en buenos términos, ya que en el 2018 los captaron compartiendo en una fiesta y en el 2021, él publicó una foto con ella.