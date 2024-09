Katy Perry y Orlando Bloom, una de las parejas más queridas de Hollywood, atravesaron una ruptura significativa en 2017, después de un año de relación. La cantante, en una reciente entrevista en el podcast Call Her Daddy con Alex Cooper, explicó los motivos que los llevaron a separarse, destacando que ambos estaban en diferentes momentos de sus vidas y que necesitaban enfocarse en su crecimiento personal.

PUBLICIDAD

Perry, quien conoció a Bloom en una fiesta posterior a los Globos de Oro en 2016, confesó que desde el inicio de su relación no estaba completamente comprometida. “No estábamos realmente en la relación desde el primer día. Él lo estaba porque había pasado un tiempo en celibato y tenía claro lo que quería. Pero yo acababa de salir de otra relación y pensé: ‘No puedo seguir con esto. Necesito tiempo para mí’”, explicó la intérprete de Roar.

¿Por qué Katy Perry y Orlando Bloom estuvieron separados un año antes de comprometerse?

La separación se produjo después de que Bloom asistiera a un retiro de una semana llamado The Hoffman Process, un proceso que lo ayudó a centrarse y buscar estabilidad emocional. Sin embargo, cuando regresó de ese retiro, Perry se sintió desinteresada al ver que la dinámica de la relación había cambiado. “Ya no estaba jugando a ese juego del gato y el ratón. Y yo pensaba: ‘Esto es aburrido. Me voy’”, recordó la cantante, haciendo alusión a la necesidad de romper con esa rutina emocional a la que estaba acostumbrada.

Después de un año difícil separados, Perry decidió asistir al mismo retiro que Bloom, lo que transformó su vida por completo. “Fui a Hoffman al final de ese año de separación, y conseguí las herramientas necesarias para crecer. Empezamos a hablar el mismo idioma, y todo cambió”, afirmó la cantante.

Este proceso le permitió a Perry reconectar con su autoestima y redefinir su concepto de amor propio. A través de la meditación y la introspección, encontró la paz interior que tanto necesitaba. Al reencontrarse con Bloom, quien la apoyó incondicionalmente, Perry se dio cuenta de que él era el hombre adecuado para ella.

Hoy en día, Katy Perry y Orlando Bloom, quienes comparten una hija de cuatro años llamada Daisy, han trabajado juntos para fortalecer su relación. La pareja acude regularmente a terapia de pareja, lo que les ha permitido evolucionar como individuos y como padres. “Queremos ser mejores seres humanos y criar a este hermoso ser humano juntos”, afirmó Perry.